El violador del parque Amate también reconoce la violación del Tamarguillo

El juicio por la violación en el parque del Tamarguillo en agosto de 2017 ha concluido con la condena a 12 años de prisión para el acusado, Miguel Ángel Fernández, que cumple actualmente 15 años de prisión por violar y matar a otra mujer en el parque Amate, un mes antes de estos hechos y está desde septiembre de 2017 en la cárcel. Aunque en principio se pedían 14 años, se han rebajado dos años al aplicar la atenuante de confesión.

Aunque en el juicio anterior, el referido al crimen del Parque Amate, se pidió para el acusado Miguel Ángel F. D. las circunstancias de alteración psiquiátrica y drogadicción, en esta ocasión no ha sido solicitada por ninguna de las partes. Por su parte, la acusación particular se ha adherido a la peticiión de la Fiscalía. Por su parte, la defensa se ha adherido a las peticiones de la Fiscalía y no ha realizado alegato final.

La fiscal ha solicitado, además, la aplicación del artículo 36.2.2 para que no se aplique el tercer grado al acusado hasta el cumplimiento de la mitad de la condena, es decir, 6 años. A los años de prisión hay que sumar los 17 años con medida de orden de alejamiento de la víctima y 10 años de libertad vigilada.

El acusado, que ha reconocido completamente el escrito de acusación de la fiscal, ha mostrado dutrante sus palabras finales, su arrepentimiento y la petición de perdón hacia la víctima. Ante esta ratificación, las partes han renunciado a testigos. La víctima, que también ha declarado, se ha ratificado en su declaración inicial y ha respondido a las preguntas estrictamente necesarias para el proceso, para evitar una segunda victimización.