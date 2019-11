El caso Magrudis desata otro rifirrafe entre el PP y el gobierno municipal

Nuevo cruce de acusaciones entre el PP y el gobierno local a causa del caso Magrudis, después de que este periódico haya publicado que la acusación particular que ejerce Facua ha pedido a la juez que investiga el brote de listeriosis que impute a un responsable municipal por presunta prevaricación, en relación con las inspecciones, controles y licencias a la empresa que fabricaba la carne mechada que dio positivo en listeria.

El portavoz del grupo municipal del PP, Beltrán Pérez, ha afirmado que tras el último informe de la Guardia Civil y la petición de Facua, los populares aprecian una “clara culpa in vigilando por parte del gobierno local y del alcalde de la ciudad, que no hizo nada por frenar los casos de fraude en cuanto a la realización de actividades relacionadas con el consumo sin ningún tipo de control”.

Esa culpa in vigilando, según Beltrán Pérez, “le señala claramente a él y a su gobierno de la crisis alimentaria que se produjo en la ciudad de Sevilla” porque “cada vez está más claro que el tuvo que tomar las medidas necesarias para frenar cualquier tipo de fraude como el que ha desembocado en el caso Magrudis, no hizo absolutamente nada”.

“A los alcaldes y a los gobiernos se les eligen para que tomen medidas y solucionen los problemas que tiene la ciudad, y ni lo hizo antes de la crisis alimentaria ni lo está haciendo ahora, por lo tanto extendemos esa culpa in vigilando del alcalde no solamente hasta el estallido de la crisis alimentaria sino también hasta el día de hoy, porque no se están tomando las medidas correspondientes”, añadió el portavoz popular.

Beltrán Pérez agregó que en agosto pasado, cuando estalló la crisis alimentaria que dejó en evidencia las “debilísimas estructuras del Ayuntamiento en cuanto a control alimentario y sanitario”, el PP ya denunció el “clamoroso fallo del gobierno municipal” por el hecho de que una empresa como Magrudis “pudiera campar a sus anchas a la hora de burlar los controles municipales”.

En este sentido, considera que el informe de la Guardia Civil acredita que el Ayuntamiento “no dispone de capacidad para poder frenar las grietas del fraude por el que se coló Magrudis”.

Por su parte, desde el gobierno local han reiterado que el portavoz del PP, Beltrán Pérez, debe dedicarse “a trabajar por la ciudad y abandonar un estilo de oposición sin ninguna utilidad para Sevilla”. En un comunicado, acusaron a Beltrán Pérez de “mentir y de tratar de sacar rédito electoral por enésima vez, en plena campaña y a cualquier precio”.

Desde el gobierno, al igual que hicieron el día anterior, reiteraron que “el único responsable” de la crisis por el brote de listeriosis en la empresa Magrudis, y recordaron que el Ayuntamiento presentó una denuncia ante la Fiscalía por un delito contra la salud pública y trabaja en la personación como acusación particular en la investigación abierta por el juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla.

Esta empresa, de acuerdo con los indicios recabados durante la investigación, incumplió la normativa del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía y no colaboró en ningún momento en la investigación y los trabajos posteriores a la alerta sanitaria, ha destacado nuevamente el Ayuntamiento.

Frente a la actitud del portavoz del PP, “empeñado en obtener algún beneficio político tras los pésimos resultados del pasado mes de mayo”, el gobierno de la ciudad afirma que mantiene una línea estrecha de colaboración con la Junta a través de una comisión de trabajo para la mejora de los procedimientos y de un trabajo técnico que se realiza de forma conjunta entre ambas administraciones.

Así, instan al portavoz del PP, a que haga propuestas constructivas por el bien de la ciudad. “Beltrán Pérez está centrado en transmitir una imagen falsa y deteriorada del funcionamiento de los servicios públicos y de los profesionales de la administración”.