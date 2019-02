Mellet tenía "amplias" facultades para negociar porque reducir la plantilla era "una obsesión" en Mercasevilla

El ERE y la reducción de la plantilla en Mercasevilla era "una obsesión" de la empresa. Así lo ha declarado este lunes el que fuera asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero en el juicio que se sigue por el delito societario, donde el testigo ha manifestado que el ex director general de la lonja y principal acusado Fernando Mellet -que se enfrenta a una petición de 24 años de cárcel por delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental- tenía unas "facultades amplias" para gestionar la empresa y en determinados aspectos las tenía "totales", al tiempo que ha señalado que como director general "informaba regularmente" de sus gestiones a los órganos de administración del mercado, la comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración de Mercasevilla.

En este sentido, el testigo ha afirmado además que existía una "supervisión casi de día a día" por parte de la sociedad estatal Mercasa en lo aspectos fundamentales de Mercasevilla, sobre todo en los "económicos y jurídicos", ha destacado Jorge Piñero, que ha señalado que en relación con el ERE se le concedieron a Mellet unas facultades "muy amplias" porque la reducción de la plantilla "era una obsesión" en la empresa y una preocupación para Mercasa.

En cuanto a los premios extraordinarios de jubilación que percibieron nueve trabajadores acogidos al ERE de 2007 y que, según Mellet, era en realidad un incentivo o una indemnización, no un premio, el testigo ha dicho que aunque no sabía nada de los mismos sí que ha insistido en que Mellet estaba "facultado amplísimamente para todo lo relacionado con el ERE" y ha agregado que estas plazas se "amortizaron", algo que era importante para reducir la nómina y rejuvenecer la plantilla, dado que se trataba de personas con "mucha antigüedad y unos salarios más importantes de los que se empezaron a dar a los nuevos trabajadores".

En cuanto a la beca que recibió la hija del presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado, el ex asesor jurídico ha declarado que no sabía nada de este asunto.

Un ERE en 2005 que fracasó

Por su parte, Juan Carlos Recio, que ocupó varios cargos en la empresa entre 2004 y 2013 como jefe de Personal, director de Recursos Humanos e incluso director general, ha señalado que en 2005 se intentó un nuevo ERE que fracasó, en el que se trató de "llegar a un acuerdo para reanudar el ERE de 2003 pero el comité de empresa no quería firmar porque no tenía claro que los trabajadores recibieran el subsidio si se firmaba el ERE", por lo que la firma se retrasó hasta que se llevó a cabo la continuidad de ese ERE en el año 2007.

Este testigo ha coincidido con el anterior en que Mercasevilla siempre ha sido para la sociedad estatal Mercasa "un problema estructural", porque tenia una plantilla de más de 200 trabajadores, cuando lo habitual en otros mercados mayoristas era contar con un grupo de entre 20 y 40 empleados, y Mercasa "siempre ha querido llevar la plantilla de Mercasevilla la media de los mercas de España".

Juan Carlos Recio ha indicado que las plazas de los nueve trabajadores a los que se pagó un incentivo fueron "amortizadas" y aunque ha dicho que no sabe qué cantidades recibieron, "en el tiempo eso genera un ahorro económico que dará beneficio" a la empresa, ha explicado.

El ex responsable de Recursos Humanos ha hecho hincapié en que había determinados puestos que "no podían ser amortizados, porque el día a día de la empresa no lo permitía", y así ha puesto como ejemplo que si en la nave de Pescado tenían a 97 trabajadores y 30 estaban de vacaciones en verano, tenían que "sustituir a esas personas" para seguir prestando el servicio. El testigo ha añadido que en alguna ocasión Fernando Mellet le comentó que había "conseguido rentabilizar en año y medio o dos años" alguno de los puestos que se habían acogido a la prejubilación.

El runrún entre los trabajadores

Juan Carlos Recio ha dicho que en la empresa existía un "runrún por el que se sabía que había compañeros que habían sido incentivados para acogerse al ERE" y ha relatado la anécdota de un trabajador de la limpieza fue a verle diciéndole que se había enterado de esos incentivos y preguntaba si podía acogerse también, pero el testigo ha añadido que le respondió que en su caso no tenía sentido incentivarlo para que saliera de la empresa puesto que, por la labor que desempeñaba, su plaza "nunca" iba a suponer un ahorro para empresa, dado que no podía ser amortizada porque siempre iba a ser necesario el servicio de limpieza.

En este sentido, ha destacado que la fuerza del comité de empresa era la "plantilla de Mercasevilla" y ha recordado que existía una "comisión de vacantes" para cuando un trabajador causaba baja definitiva en la empresa, por el motivo que fuera -incapacidad, fallecimiento, etc.- y que era un "mecanismo del comité para que la plantilla no se redujera, para cubrir las plazas", mientras que en el ERE al permitir la amortización de las plazas se dejaba fuera esta comisión de vacantes.

Sobre la hija del presidente de la asociación de mayoristas de Pescado, Carmen Vela, el testigo ha reconocido que ayudó a la Fundación Socioasistencial con una campaña publicitaria y la conoció con motivo del viaje a la feria de Bruselas, donde se "manejaba perfectamente con el inglés".

Renuncia a varios testigos

Al inicio de esta sesión, la defensa de Fernando Mellet ha renunciado a varios de los testigos que había propuesto para este juicio, entre ellos el ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, el ex responsable de Mercasa Ángel Gil Pascual, el ex delegado de UGT en la empresa Eduardo Muñoz y el ex concejal del PSOE Alfonso Mir del Castillo, lo que ha obligado a reestructurar el calendario de declaraciones de la vista ora, que se reanudará mañana con la declaración del ex concejal socialista y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.