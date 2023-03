Torrijos sobre Alaya y el juicio de la Faffe: "Reaparece el partido de la casualidad; lo vuelve a hacer"

El ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, que ha sido absuelto de las cuatro instrucciones judiciales a las que fue sometido, ha cargado contra la juez Mercedes Alaya tras haber señalado el juicio por el uso de las tarjetas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en prostíbulos en plena campaña electoral de las elecciones municipales, una decisión que el ex concejal considera que no es casual.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Torrijos ha ironizado al afirmar que con esta nueva decisión judicial "reaparece el partido de la casualidad", y a continuación ha escrito lo siguiente: "Alaya lo vuelve a hacer: acompasa a la perfección un proceso judicial a las elecciones municipales. Tiene experiencia en ello sabiendo que le da resultados... y no pasa nada". Y finaliza su mensaje considerando que esto es "¡La expresión más acabada de la impunidad!".

Torrijos estuvo sometido durante casi trece años sometido a cuatro instrucciones judiciales (Sevilla Global, Fundación de Sevilla, Mercasevilla y Fitonovo) que finalmente quedaron en nada, bien porque en su día fueron archivadas o porque en los dos últimos casos acabaron con sendas sentencias absolutorias.

En el año 2011, el año que estalló el caso de los ERE, la entonces titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya -actualmente magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla-, citó a declarar como imputado al entonces primer teniente de alcalde de Sevilla y candidato de IU a la Alcaldía, Antonio Rodrigo Torrijos, una citación que se firmó una semana antes de la fecha de celebración de las elecciones municipales.

Aunque Torrijos tenía que declarar después de esos comicios, la noticia irrumpió de plano en la recta final de la campaña de las elecciones de 2011, a tan sólo tres días de los comicios locales. Alaya firmó la providencia en la que se citaba al primer teniente de alcalde el 16 de mayo, por lo que la instructora conocía que el contenido de la resolución se haría público esta misma semana, tan pronto como fuese notificado a los procuradores de las partes personadas en la causa.

En una entrevista tras ser absuelto del último caso, Torrijos afirmó que la juez Alaya "favoreció la operación para desalojar a IU del gobierno local".

Ahora, la juez Mercedes Alaya ha fijado para el próximo 19 de mayo el inicio de las sesiones del juicio contra el ex director de la Faffe Fernando Villén y la que fuera directora económico-financiera Ana Valls, en relación con el uso de varias tarjetas en distintos prostíbulos en los que se abonaron 32.556 euros con fondos públicos. Las defensas de los dos acusados han pedido a la magistrada que aplace el juicio hasta después de las elecciones para evitar que el proceso sea usado como "arma política".