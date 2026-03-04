Un abogado sevillano vuelve a ganar un pleito a su clínica dental

Un abogado sevillano ha vuelto a ganar un pleito a su clínica odontológica, que ya fue condenada a indemnizarle con 1.880 euros por no haber finalizado un tratamiento dental. En esta ocasión, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Sevilla ha dictado una sentencia en la que condena a la clínica a pagar 381 euros más los intereses legales al abogado Francisco Tejado Vaca, por el "cobro indebido" en el contrato de prestación de servicios dentales.

Dicho importe es la diferencia entre el importe presupuestado por la odontóloga por la realización del tratamiento (3.443,50 euros) y los servicios que "fueron realmente prestados, que alcanzaron los 3.062,50 euros".

La clínica había alegado que existía "un error" en el planteamiento de la demanda, pero el juez considera que "la realidad es que es el propio comportamiento de la demandada, con dos presupuestos acumulativos, el que precisamente lleva a que la situación se haga más confusas". Y en todo caso, las alegaciones del demandante "resultan más precisas y cuantificadas acreditando dicho cobro en demasía que, precisamente por el incumplimiento producido, conllevó su percepción en demasía", añade el juez.

Con anterioridad, otro juez de Sevilla ya condenó a la misma clínica a indemnizar con 1.880 euros a este letrado por no haber finalizado el tratamiento dental. En esa cantidad, la sentencia incluía 500 euros en concepto de "daño moral" porque, como recoge el fallo, "resultan evidentes los perjuicios ocasionados al actor por no finalizar el tratamiento dental, con las implicaciones que ello tiene para una actividad esencial de la vida diaria, como es comer", señalaba el magistrado, que considera que esta cuantía es adecuada y puede ser fijada a tanto alzado porque "no existen parámetros de cálculo matemático para el daño moral".

El abogado Francisco Tejado Vaca, que se ha representado a sí mismo en estos pleitos contra la clínica, explica que todo comenzó cuando antes de comenzar el tratamiento le pasaron dos presupuestos en los que figuraban dos importes por los servicios encargados: Uno mayor para lo que según ellos era la póliza que tenía contratada; y un segundo menor, que decían que estaría cubierto con la contratación de una nueva póliza que a nadie le comunicó que había que formalizar "hasta el último día, cuando le citaron para colocarle dos coronas sobre implantes que ya le habían colocado, y una funda sobre una pieza tallada".

A lo largo del año que duró el tratamiento, que fue excesivamente prolongado, y sin motivo para ello, "nadie" le había comentado que tenía que contratar una nueva póliza. Es más, los importes que pagó al Colegio de abogados por la póliza fueron incrementados durante todo el tiempo que duró el tratamiento de manera muy importante.

De esta forma, cuando acudió para la colocación de unas piezas, en julio de 2022, en la clínica le comentaron que "no había saldo en su cuenta", por lo que pidió una hoja de reclamaciones y se marchó de la consulta. El letrado denunció el asunto en el colegio de Odontólogos, que no hizo "absolutamente nada", por lo que el letrado formuló las dos demandas que ha acabado ganando.