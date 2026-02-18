El alcalde de Gines niega que haya recibido "ninguna contraprestación ni trato de favor de absolutamente nadie"

El alcalde de Gines, Romualdo Garrido (PSOE), ha negado este miércoles que haya "ninguna contraprestación ni trato de favor de absolutamente nadie", en relación con la citación a declarar por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación en la que han sido detenidas cinco personas, entre ellas Rafael Pineda, ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía.

En un comunicado, Romualdo Garrido, que compareció ayer ante los agentes en calidad de investigado no detenido, ha negado que tenga "absolutamente nada que ver con los asuntos que se están investigando" y que adelantó ayer este periódico. "Estoy muy cansado de que se me vincule con temas que responden única y exclusivamente a un acoso sistemático hacia mi persona que me hace ser objeto de injusticias reiteradas. Me siento agotado de este sentimiento continuo de vulnerabilidad".

En este sentido, el regidor ginense ha negado "tajante y rotundamente que haya recibido ninguna contraprestación ni trato de favor de absolutamente nadie, al igual que tampoco lo he favorecido en mi desempeño como alcalde".

Así, Romualdo Garrido ha añadido que todos los procedimientos a los que se hace referencia en esta información "se han desarrollado en base a la más estricta legalidad y cumpliéndose escrupulosamente los plazos administrativos establecidos en cada caso". La actuación del Ayuntamiento de Gines, ha precisado, "se ha limitado a informar a las partes interesadas sobre sus derechos y obligaciones, al igual que en cualquier procedimiento administrativo gestionado desde esta administración pública".

Confía en que "la verdad salga a la luz"

El alcalde ha señalado que confia en que "se esclarezca todo y la verdad salga a la luz. No tengo ninguna otra aspiración política que la de ser alcalde de un maravilloso pueblo de la provincia de Sevilla como es Gines", ha dicho Garrido, que ha añadido que, como siempre, está "a disposición de la Justicia para aclarar cualquier asunto que se me requiera en la seguridad y plena confianza de que no tengo nada que temer ni ocultar".

El primer edil ha indicado que lo único que espera es que este asunto "se resuelva lo más rápido posible y que no se eternice en los juzgados. A pesar de todo, sigo confiando en la Justicia y agradezco mucho las muestras de cariño de mi pueblo. A los que tengan dudas por las reiteradas apariciones en medios por temas que nada tiene que ver con Gines y el trabajo que desarrollamos día a día, tienen mi contacto para cualquier cuestión que quieran aclarar", ha concluido.

Garrido compareció ayer ante la Guardia Civil, acogiéndose a su derecho a no declarar. La juez de Instrucción número 10 de Sevilla investiga si el regidor de Gines "presionó" a una empleada municipal para acelerar los expedientes urbanísticos relacionados con el empresario, que también aparece vinculado presuntamente al blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico el empresario David R. M., dueño del restaurante Green House.