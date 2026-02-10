La alcaldesa de Alcalá muestra su satisfacción por el archivo de la "denuncia falsa" por las contrataciones municipales con la empresa de su pareja

La alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, ha mostrado este martes su satisfacción por la decisión de la Fiscalía de Dos Hermanas de archivar la denuncia presentada por el concejal no adscrito Manuel Araujo por las supuestas irregularidades en una serie de contratos municipales con una empresa vinculada a la actual pareja de la regidora socialista. Ana Isabel Jiménez ha rechazado, no obstante, una forma de hacer política basada en la búsqueda del descrédito personal. "Esta denuncia falsa se encuadra en una estrategia de insultos, mentiras y descalificaciones por parte de este concejal y de un grupo de personas, tanto en redes como en el Pleno y en los órganos de gestión municipal que se extiende desde hace años y que no duda en usar falsedades sobre la esfera personal para conseguir objetivos políticos y relevancia personal", ha afirmado.

Además, la primera edil alcalareña ha lamentado el "daño ocasionado" a empresas de la ciudad, trabajadores municipales y compañeros de gobierno por un grupo de personas que "no duda en usar la mentira, las fake news y datos tergiversados para construir una historia falsa que sólo buscan el descrédito personal y de la ciudad". “Esto tiene que acabar porque han engañado a la ciudadanía por interés personal sin importarles el daño que hacen a empresas, trabajadores municipales y compañeros, han saltado la línea entre el cargo público y la vida privada haciendo daño a familiares y amigos”, ha insistido.

Al mismo tiempo, la alcaldesa ha advertido de que tanto ella como su equipo de gobierno no van a desviarse de la línea de trabajo que tienen marcada y del cumplimiento de los numerosos proyectos en marcha en la ciudad.

Cuando se produjo la denuncia, Ana Isabel Jiménez ya puso de manifiesto que se trataba de una denuncia falsa y que “no ha existido, ni existe, ni existirá ningún trato de favor a ninguna empresa”, en el Ayuntamiento de Alcalá.

Igualmente, la regidora ha explicado que el archivo de la denuncia hace evidente la verdadera intención de la denuncia realizada por el edil Manuel Araújo, que no era otra que "sembrar la duda sobre la gestión del Ayuntamiento y de la alcaldesa y atacarla en el ámbito privado, ya que los contratos denunciados corresponden a una empresa vinculada con la pareja de la alcaldesa de Alcalá. Esta circunstancia ha sido empleada para atacar en la esfera personal a la alcaldesa con una denuncia falsa y con claros tintes machistas. Se trata de acusaciones basadas en falsedades como que la pareja de la alcaldesa es el propietario de la empresa, cuando es un trabajador de la misma, o que las contrataciones se han realizado sin seguir el procedimiento administrativo adecuado", ha agregado.

Ana Isabel Jiménez ha concluido que en ningún momento tuvo dudas del archivo de la denuncia porque todos los procedimientos de contratación en el Ayuntamiento de Alcalá se realizan siguiendo la Ley de Contratación y según los criterios de los técnicos municipales e incluso con un procedimiento más riguroso del que la propia ley indica ya que se han solicitado varias ofertas a distintos licitadores.

La Fiscalía no aprecia delito alguno

La Fiscalía de Dos Hermanas ha archivado la denuncia tras analizar 60 contratos con la empresa Imangener, tal y como ha adelantado este periódico. El Ministerio Público concluye que los hechos denunciados "no son en principio constitutivos de delito alguno", por cuanto las adjudicaciones realizadas por el Ayuntamiento alcalareño -por un importe aproximado de 950.000 euros- se ajustaron en todo momento al "procedimiento legal" y rechaza los delitos de prevaricación, malversación o tráfico de influencias denunciados por el mencionado edil no adscrito.

Así, asegura que las actuaciones denunciadas "contaban con soporte normativo, y las correspondientes resoluciones se adoptaron a través de un procedimiento administrativo adecuado".

El Ministerio Fiscal señala asimismo que no ha quedado acreditada "la influencia de la situación sentimental de los denunciados con la actuación administrativa del Ayuntamiento" de Alcalá de Guadaíra.

En este sentido, explica que las actuaciones denunciadas fueron adoptadas dentro del "ámbito competencial propio, conforme a procedimiento legal, sin causación de resultado que pueda ser calificable como materialmente injusto alguno, ni la elección de los procedimientos de adjudicación, o la constitución de las distintas mesas de contratación se desviaran de los procedimientos legalmente establecidos".