La Audiencia contradice al juez y rechaza que taxistas y VTC vayan juntos en la causa contra la "mafia" del aeropuerto de Sevilla

Élite Taxi Sevilla y los vehículos de transporte con conductor (VTC) deben ir por separado en la investigación judicial contra la denominada “mafia del taxi”, es decir, la organización Solidaridad del Taxi. Así lo ha establecido la Audiencia de Sevilla después de que el Juzgado de Instrucción número 4, que lleva el caso del monopolio del aeropuerto, decidiese justo lo contrario. Es decir, que dos sectores enemistados desde el principio de los tiempos tenían que participar juntos y revueltos como una única acusación. La Audiencia, en cambio, piensa que es “del todo desaconsejable” que actúen conjuntamente debido a su “continuo conflicto”.

El instructor acordó que Élite debía personarse “bajo una misma defensa [...] junto a la Asociación Empresarial VTC de Andalucía” en una providencia fechada el 18 de junio. El 24 de julio confirmó esa decisión, así que Élite Taxi volvió a recurrir y la Sección Tercera de la Audiencia, en un último auto dictado el 21 de octubre, le da la razón esta vez.

La Sala recuerda que el instructor, “teniendo en cuenta [...] el número de investigados y la complejidad de la causa” y con el objetivo de “evitar dilaciones indebidas” en el proceso judicial, consideró que su decisión era la adecuada y no causaba indefensión a las asociaciones denunciantes.

A continuación, la Sección Tercera analiza “si resulta procedente la agrupación de la dirección jurídica” de los intereses de Élite Taxi “junto con la Asociación de VTC”. Es decir, “si cabe la agrupación de acusaciones particulares bajo una única representación en caso de pluralidad de víctimas”. La Sala no se anda con rodeos y directamente rechaza el criterio de su compañero de Instrucción número 4. El motivo es sencillo: los taxistas y los VTC no pueden ni verse, así que es ilógico que estén juntos en la causa contra Solidaridad.

“Por todos es conocido el enfrentamiento y el continuo conflicto que existe desde hace muchos años entre los VTC y los taxistas. Tienen intereses contrapuestos”, afirma la Audiencia. Y no es que lo diga sólo Élite, es que “así lo expone igualmente la Fiscalía” en un informe del 9 de julio. Por tanto, “resulta del todo desaconsejable que actúen conjuntamente”, admite la Audiencia.

Los magistrados coinciden al 100% con las tesis de Élite Taxi. “Es bien conocida la conflictividad existente entre los taxistas y los VTC. Esta conflictividad ha sido constante y sostenida a lo largo de muchos años”, argumentaba la asociación en su recurso. Y en ese sentido resaltaba que el hecho de ir juntos, por decisión del juez, fue “utilizado” por Solidaridad “para emitir mensajes de Whatsapp en los que se reprochaba a Élite ir de la mano de los VTC y difundir estos mensajes como medio para menospreciar y atacar” a los denunciantes.

El recurso incluía un audio de un directivo de Solidaridad en el que “desliza la idea, tan mal vista en el gremio del taxi, de que Élite había decidido actuar de acuerdo con la Asociación de VTC de Andalucía y traicionaba así a sus asociados y a todos los demás taxistas”. “Se dice que Élite Taxi va a ir de la mano de los VTC y se esgrime esta circunstancia como un elemento de crítica feroz a dicha asociación [...] y un argumento más para avivar el fuego de ese enfrentamiento”, exponía el recurrente.

Para Élite Taxi, “agrupar a los taxistas con los VTC supone colocar en la misma posición procesal a entidades que se encuentran en conflicto desde hace muchos años”, lo que “en la práctica provocaría una merma de los derechos de ambas asociaciones” porque se verían obligadas a “actuar conjuntamente cuando tienen intereses contrapuestos”.

El instructor también estipuló que Élite Taxi y los VTC debían ser acusación popular y no particular porque no eran las víctimas de las presuntas coacciones de Solidaridad cuando se hizo con el monopolio en el aeropuerto. La Audiencia igualmente rectifica esa decisión. El argumento es que por esos hechos “no sólo resultarían perjudicados los taxistas que habrían sufrido ataques contra su persona y bienes, sino también la propia asociación Élite”, ya que su finalidad es “velar por los intereses de sus asociados”.