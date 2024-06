El Ayuntamiento de Sevilla ordena repetir las oposiciones en la que los psicólogos llamaban "gorda" a los opositores

El lío está servido de nuevo en el Ayuntamiento de Sevilla por unas oposiciones de la Policía Local y Bomberos. Cuando todavía sigue abierto el escándalo por la filtración en la convocatoría del año 2012, más de media docena de opositores impugnaron la prueba psicotécnica de un nuevo proceso selectivo por el contenido "surrealista" al que fueron sometidos durante la entrevista con el psicólogo, que les llegó a plantear situaciones tan absurdas como pedirles que se desnudaran en medio de la prueba, que cantaran una ópera, contaran chistes, que se pusieran de pie mientras eran entrevistados, que se escondieran en un armario o que limpiaran una mancha de café que había en la mesa, entre otras muchas "tonterías" que les propusieron y que determinaron que fueran excluidos del proceso de una forma que consideran "arbitraria".

Cuando este periódico publicó las quejas de un grupo de opositores, el Ayuntamiento afirmó que las denuncias de los opositores por la forma en que se realizó la prueba psicotécnica "en ningún caso" está relacionada con la "limpieza y legalidad" del proceso selectivo, como pudiera ser la "filtración de los exámenes o cualquier otro caso de favoritismo", sino que las mismas se refieren al desarrollo de una prueba cuyo asesoramiento fue encargado a una empresa externa que se sacó a licitación. Sin embargo, ahora ha cambiado de criterio y ha ordenado la repetición del examen para que todos los aspirantes que fueron declarados no aptos se examinen de nuevo de la prueba psicológica.

Un grupo de opositores relató a este periódico la desagradable experiencia que tuvieron en estas pruebas y anunciaron que acudirán si es necesario a los tribunales de Justicia para impugnar un proceso en el que denuncian que han sufrido insultos, comentarios machistas y discriminatorios que entienden que podrían ser incluso hasta constitutivos de delitos de índole sexual o de odio al entender que a pesar de tratarse de una prueba psicotécnica "no se pueden pasar ciertos límites".

Los aspirantes, que prefieren guardar el anonimato, se presentaron a sendas convocatorias para cubrir 102 plazas de la Policía Local de Sevilla y 45 plazas del cuerpo de Bomberos, dándose la circunstancia de que algunos de estos opositores son precisamente agentes y bomberos que tienen plaza en otros municipios. Las pruebas psicotécnicas a las que se sometieron se dividen dos partes: primero un test de personalidad y de inteligencia, que se celebró el 14 de diciembre de 2023, y luego una entrevista personal, que tuvo lugar los días 28 y 29 de diciembre.

Y es en estas entrevistas, que realizó una empresa adjudicataria del contrato para el "asesoramiento técnico al tribunal calificador" donde se produjeron unas irregularidades que, según sostienen, comenzaron desde el primer momento, dado que no se cumplió uno de los requisitos: la presencia en las entrevistas de un miembro del tribunal para garantizar el proceso y dar fe de lo que ocurre en las mismas, por lo que consideran que desde ese instante ya se ha producido un defecto de forma.

En el test apuntan a que todos los opositores lograron una puntuación similar, puesto que el examen suele coincidir en los últimos años y lo llevaban bien preparado. A partir de ahí, precisan, todo se volvió surrealista. Uno de los aspirantes, que precisamente ahora trabaja como bombero en otra provincia, cuenta a este periódico cómo fue su peculiar entrevista, en este caso, con una psicóloga: "Comenzó diciéndome que como era una persona influenciable y que acataba órdenes, que me desnudara". Como el joven se negó "educadamente y diciéndole que sólo iba a responderle a las preguntas", la psicóloga le dijo que "pusiera su zapato sobre la mesa y se subiera encima de la mesa". Al seguir negándose a lo que la entrevistadora le proponía, ésta acabó diciéndole que "con ese flequillo no podía ser bombero".

Al final de la prueba, la psicóloga le dijo que "recibiría buenas noticias en Navidad", pero en cambio lo que recibió fue una calificación de "no apto".

Entre los denunciantes se encuentran igualmente dos mujeres que actualmente tienen plaza en la Policía Local de otros municipios y que coinciden en que no tienen que soportar "faltas de respeto" referentes a cuestiones como su edad o su sexo. Una de estas agentes, que lleva varios años trabajando, ha señalado que la prueba psicotécnica fue muy común y la había realizado en bastantes municipios habiéndola superado, pero en esta ocasión recibió una calificación de "no apta". La entrevistadora llegó a manifestarle "está usted gorda" o es "muy vieja" para ser policía, cuando en el acceso a estos cuerpos no se puede discriminar por la edad u otros rasgos siempre que se superen las pruebas físicas.

"A un gitano guarro de las Tres Mil Viviendas no vas a dirigirte de usted"

Otra agente que contó a este periódico su experiencia señala que en ningún momento fue sometida a una entrevista como tal, con la finalidad de refutar los resultados obtenidos en la prueba de personalidad, sino que consistió en un monólogo constante en el que no se le permitía defenderse, sin dejarle hablar y cambiando radicalmente de asunto, con insultos y gritos constantes que se oían desde fuera de la sala, así como sugerencias racistas e insinuaciones machistas que buscaban "provocarme sin obtener resultados".

Las expresiones que esta policía local recibió fueron del siguiente tenor: "Háblame de tú, no me hables de usted, a un gitano guarro de la Tres Mil Viviendas no vas a dirigirte a él de usted"; "las mujeres tenéis todas un perfil de mierda"; "¿cuánto me das si quieres que te apruebe?". Y la agente le respondió que ella se dirige a todo el mundo empleando un tratamiento formal, sin tuteos.

Esta policía local lamenta que tras cinco años como opositora y habiendo superado esta prueba en "numerosos municipios", ésta ha sido la primera vez que se ha encontrado con un psicólogo "tan poco profesional con los aspirantes" y ha añadido que de manera "indiscriminada" unos aspirantes han sido aprobados y otros no.