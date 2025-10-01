Cancelan más de 800.000 euros de deuda a diez familias sevillanas con la ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda, despacho de abogados especializado en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar un total de 827.982 euros de deuda en Sevilla. Se trata de 10 nuevos casos que han tenido lugar en la provincia en tan solo dos meses.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias más destacadas de estos exonerados son las siguientes:

Una joven de Dos Hermanas ha cancelado 61.021 euros. Su padre se encontraba sin empleo. Por esta razón, tuvo que empezar a trabajar. Esto hizo que se quedara sin la beca universitaria que le habían concedido anteriormente. Por este motivo, solicitó una línea de crédito al banco para sufragar los gastos de la matrícula. Con el tiempo se vio obligada a procurar una reunificación de las deudas con el banco. Toda esta situación le llevó a tener problemas laborales, con los estudios y de salud. Un matrimonio de Sanlúcar la Mayor ha dicho adiós a 146.239 euros de deuda. La empresa en la que ella trabajaba comenzó a no abonar las nóminas. Por esta razón, ella no podía hacer frente a sus gastos mensuales y decidió solicitar algún préstamo. Confiaba en que la situación mejoraría. Sin embargo, esto no ocurrió y terminó cayendo en un estado de sobreendeudamiento. Otro matrimonio de Dos Hermanas se ha liberado de una cantidad de 79.812 euros. Su estado de insolvencia se originó por la necesidad de financiación para iniciar un negocio. Solicitaron también préstamos para pagar las licencias de apertura y los permisos necesarios. Desafortunadamente el negocio no generaba rentabilidad y pidieron nuevos créditos para publicidad. No obstante, no obtuvieron beneficio y cerraron el negocio. Con un hijo menor de edad y también con pagos pendientes a los proveedores encontraron en el mecanismo de segunda oportunidad la salida a todos sus problemas económicos. Una mujer con cuatro hijos ha quedado exonerada de una deuda de 131.492 euros. Su insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para la compra de su vivienda habitual y de un vehículo. Desafortunadamente, su marido perdió su puesto de trabajo. Estas circunstancias hicieron que, debido a la falta de pago de la hipoteca, la entidad financiera procediera a la ejecución de la vivienda. No obstante, quedó un remanente hipotecario. Posteriormente, la deudora se divorció y tuvo que solicitar nuevos créditos para subsistir.

Repara tu Deuda Abogados comenzó a su labor como despacho especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en septiembre de 2015, mismo año en el que entró en vigor esta herramienta. Durante esta década, ha logrado alcanzar la cifra de 360 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

La difusión de los casos, unido a que muchos exonerados deciden explicar a personas en estado de insolvencia la posibilidad de dejar atrás todas sus deudas, ha ayudado a que el grado de conocimiento de esta legislación sea cada vez mayor. Actualmente existen muchas personas cuyo proceso se está tramitando y se prevé un resultado favorable a los intereses del concursado.