Cuatro víctimas de la “caza al pijo” identifican sin error al primer acusado

Cuatro adolescentes agredidos el pasado viernes en una “caza al pijo” en el barrio de Nervión identificaron hoy sin margen de error al primero de los acusados, que fue sometido a una rueda de reconocimiento en los juzgados del Prado de San Sebastián.

Se trata de cuatro testigos -tres chicos y una chica- que el pasado viernes estaban en el grupo que fue acosado en una zona ajardinada próxima a la avenida de la Buhaira por una pandilla de fuera del barrio integrada por siete u ocho personas.

Dos de los padres que acompañaron a los adolescentes fueron Fernando G.V. y Pedro G., el primero padre de Fernando, un chico de 16 años que fue apaleado en la espalda y los riñones aprovechando que se había caído al suelo o le habían puesto una zancadilla. Pedro G. es padre de una joven que también recibió un “guantazo” al intentar ayudar a Fernando a recuperar el altavoz bluetooth que le habían quitado los agresores.

La agresión del viernes “fue una paliza brutal que no difiere de lo ocurrido en otras ocasiones”, declaró Fernando a los periodistas. “Cuando nuestros hijos empiezan a salir y se reúnen en las plazas del barrio llegan estas bandas de terroristas. No importa si les miran o no les miran o si les contestan o no, les van a zurrar de todas formas”.

“Están hartos de que les peguen y roben”, se lamentan los padres.

El grupo agresor estaba formado por 8 o 9 personas de los que la Policía ha detenido a dos, uno de ellos mayor de edad que ingresó en prisión el domingo y el otro menor, que quedó libre tras comparecer en laFiscalía de Menores. Los padres afectados confían en que las cámaras de vigilancia de la zona permitan identificar al resto.

Por su parte, el grupo agredido estaba formado por ocho adolescentes, de los que cuatro ya han acudido a declarar a la Comisaría de la Macarena. Hoy también identificaron sin error al primero de los acusados en una rueda de reconocimiento en el juzgado de guardia.