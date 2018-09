El celador que llevaba la camilla el día de la tragedia intentó abrir la puerta del ascensor

El pasado 20 de agosto se cumplió un año de la muerte de Rocío Cortés en el Hospital de Valme al quedar atrapada entre las puertas de un ascensor en el centro hospitalario cuando era trasladada después de ser intervenida por una cesárea. Un proceso judicial que hace poco se prorrogó durante un año más dentro del cual ha declarado hoy jueves el celador que llevaba la camilla en ese momento.

Cinco minutos intensos

En la sala estuvieron tanto el abogado de la familia, José María Núñez como el del ascensorista, Simón Fernández. Este último explicó que el celador entró en el ascensor, "porque la puerta estaba abierta, le da al botón de la tercera planta, se cierra la puerta, aunque dice quela parte inferior no se cierra bien, como ve que no se mueve, le da a la botonera e intenta abrir él con la mano. Llama a centralita para decir que no funciona y que la paciente se estaba poniendo nerviosa".

Según concreta José María Núñez, "el lapsus de tiempo que dice que estuvo en el ascensor no coincide con el tráfico de llamadas. Él dice que unos cinco minutos".

Simón Fernández, abogado del ascensorista, sigue explciando que, al rato, "se abre la puerta del fondo del ascensor, aunque en sus declaraciones el celador dice que no recuerda si se abrió la parte por la que habría entrado, se vuelve a cerrar, espera un poco y se abre definitivamente la puerta por la que él había entrado con la camilla y hace la maniobra de salida. Cuando está saliendo, a la mitad, dice que la puerta se cierra, aprisiona la camilla y sale disparado el ascensor hacia arriba",

En este sentido, el abogado de la familia de la joven madre fallecida explicó que durante la declaración del celador se ha le ha preguntado sobre la existencia de un protocolo en caso de quedarse atrapado en el ascensor dentro del hospital, algo que el investigado ha negado. "Se ha pedido por parte del juzgado información al centro hospitalario pidiendo el protocolo de traslado de enfermos por parte de los celadores. Este señor ha declarado que no hay ningún protocolo de cómo actuar en caso de quedarse encerrado en el ascensor con los enfermos".

En calidad de investigado

El celador ha declarado en calidad de investigado. "A priori lo que se pidió es que este señor declarara como testigo, pero a petición del fiscal y en garantía de sus derechos se ha solicitado que lo haga en calidad de investigado", explicó José María Núñez. "Su declaración es importante porque estaba allí el día de los hechos". Al respecto, añadió; "Hemos obtenido de primera mano la declaración de lo sucedido allí. Se remite en síntesis a lo declarado en su momento a la Policía"

Indemnización

Según el abogado de la famlia de la víctima, "pudiera haber una responsabilidad patrimonial en este caso, para esta reclamación hay un plazo por ley y hemos optado por esta vía. Iniciamos la reclamación al SAS y acto seguido solictamos la suspensión del procedimiento por estar todavía pendiente el pleno penal. Aún no hemos cuantificado la indemnización por esta circunstancia"

"No descartamos ninguna hiótesis, y dentro de ella hay la de una posible responsabilidad patrimonial del SAS", añade el abogado de la familia de Rocío Cortés.

José María Núñez recordó que los peritos de Atisae que declararon en su día descartaron un fallo técnico del ascensor, "apuntan a un fallo humano". Aún falta recibir la información de la Unidad Científica de la Policía Nacional de Madrid, para ver si se han podido recuperar datos de la CPU del ascensor, una especie de caja negra. "Lo determinante es saber por qué ese ascensor inició la marcha con las puertas abiertas".

"La placa de base tiene una batería de reserva para que no se pierdan los datos en un corte de luz, Aquí lo llamativo es que aún cuando la batería que alimenta esa placa tenía carga, es decir, debía cumplir su función, se han perdido los datos", añade Núñez.