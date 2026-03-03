Condenado a dos años de cárcel por fabricar explosivos en su casa de Sevilla: "No quería hacer daño, tenía obsesión con la pirotecnia"

La Audiencia de Sevilla ha impuesto este martes dos años de cárcel a un hombre que adquirió "sustancias químicas precursoras de explosivos" y otros productos químicos aptos para elaborar artesanalmente "mezclas explosivas, incendiarias y pirotécnicas", por supuesto sin disponer de "las autorizaciones y licencias necesarias". El encausado, para quien la Fiscalía inicialmente pedía cinco años entre rejas, ha reconocido los hechos ante el tribunal de la Sección Tercera como parte del acuerdo que su abogado alcanzó antes con la acusación. Gracias a esa conformidad, la Sala también ha acordado suspender la ejecución de la pena privativa de libertad durante cuatro años. En consecuencia, seguirá en libertad siempre que no cometa ningún delito en ese plazo.

"No sabía lo que hacía, estaba completamente obsesionado con el tema de la pirotecnia y me dio por comprar cosas, pero mi intención nunca ha sido la de realizar ningún acto vandálico. Era una obsesión", ha expresado el encausado después del juicio en declaraciones a los medios que recoge Europa Press. "Me gustaría dejar claro que en ningún momento mi intención era hacer daño", ha aclarado.

El investigado ha sido condenado por un delito de tenencia o depósito de explosivos, si bien el acuerdo alcanzado por las partes ha servido para que se beneficie de las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y anomalía psíquica, esta última relacionada con los "rasgos disfuncionales de personalidad de carácter obsesivo" que ya apreciaba la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales y que "afectaban su capacidad volitiva" cuando cometió los hechos. El fallo ha sido leído en la misma sala por la Sección Tercera, que también ha declarado la firmeza de la sentencia.

"Se lo compré a un hombre en Rusia que me dijo que no había ningún problema. Adquirí productos para la fabricación de cohetes. Ya no me gusta, pero antes era aficionado. Lo típico, tirar en Navidad cohetes. Quería guardarlo todo porque tenía una obsesión con guardar cosas. Llegué a gastarme miles de euros", ha remarcado también el procesado, que no sólo ha querido incidir en que no conocía la magnitud de los hechos sino que ha recomendado prudencia a quien use ese tipo de productos. "Como consejo, me gustaría decir a la gente que tenga cuidado. Mi problema fue que durante la pandemia, encerrado, comencé a mirar vídeos sobre esto. No conocía la gravedad de la situación. En Internet hay absolutamente todo tipo de vídeos, por ejemplo de la fabricación de este tipo de artefactos. Si queremos usar este tipo de utensilios, debemos hacerlo con responsabilidad y comprar en tiendas oficiales", ha recomendado.

Según el escrito del Ministerio Público, también difundido por Europa Press, el 5 y el 22 de julio de 2021 fueron detectados en el aeropuerto de Madrid-Barajas "dos paquetes de 18 y 16 kilogramos de peso, respectivamente", cuyo destinatario era el acusado, que los había comprado por Internet. El contenido, que fue analizado por el laboratorio de Aduanas del aeropuerto, era "nitrato de celulosa, clorato potásico y nitrato potásico". Es decir, "sustancias que mezcladas entre sí sirven para la elaboración de explosivos y de pólvora".

"Tras constatar que no se trataba de sustancias estupefacientes, los referidos paquetes fueron enviados a su destino, el domicilio del acusado", proseguía el fiscal. Pero al mismo tiempo "comenzó una investigación por la Guardia Civil". La Benemérita constató que entre noviembre de 2020 y abril de 2021 el acusado había realizado a la misma empresa rusa "hasta cuatro pedidos online que fueron remitidos a su domicilio". El 21 de julio de 2021, además, recibió en su lugar de trabajo otro paquete proveniente de una empresa de pirotecnia que contenía "carbón vegetal molino y refinado". Esta última sustancia "sirve también para la elaboración de pólvora". El protagonista, por último, "se interesó también en la adquisición de nitrato potásico", material que se usa en la elaboración de pólvora, pero no llegó a tenerlo en su poder.

El 31 de agosto de 2021, la Guardia Civil registró el domicilio del acusado y encontró 5,7 kilogramos de mezcla explosiva, en este caso pólvora ya elaborada, 43 artefactos explosivos de elaboración artesanal ya terminados, 19 rollos de mecha y 10 mechas artesanales sueltas, así como 700 cerillas eléctricas y 28,3 kilogramos de precursores de explosivos restringidos. También había 19 kilogramos de químicos para la fabricación de explosivos, 126 tacos de mezcla explosiva prensada para artefactos explosivos, manuales y anotaciones manuscritas para la fabricación de mezclas explosivas y pirotécnicas, además de diversa maquinaria, herramientas y elementos para la manipulación de mezclas explosivas.

Los agentes también investigaron el vehículo del acusado. En el maletero encontraron siete artefactos explosivos de elaboración artesanal, tres mazos de mecha detonadora de color rojo y una carcasa de cartón para utilizar como mortero para el lanzamiento de artefactos explosivos o pirotécnicos.

Según el Ministerio Público, la pólvora empleada "había sido fabricada artesanalmente por el acusado" y su fin era "la fabricación de distintos artefactos explosivos y pirotécnicos. En cuanto a las mechas y los detonadores, "estarían destinados a la fabricación artesanal de artefactos explosivos o pirotécnicos".

Además, en una tarjeta de memoria con una carpeta llamada 'Pólvoras' se detectaron imágenes del acusado desde 2018 "manipulando distintos tipos de petardos y cohetes de fabricación casera en la vía pública". Era "una especie de tutorial realizado por el acusado hablando de los diferentes tipos de mechas". También había "otros tutoriales para la elaboración de dichos artefactos y una imagen con los grados de concentración y composición de la mezcla para elaborar pólvora".