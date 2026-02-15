Así fue el crimen en el piso okupado y usado como prostíbulo de Dos Hermanas: 'Portu' disparó por sorpresa a Álex

Un crimen a sangre fría y en el que la víctima no tuvo posibilidad de defenderse. Francisco Felipe R. L., que está en prisión por el homicidio de Alejandro G. M., al que mató en una vivienda okupada que se usaba como prostíbulo en Dos Hermanas, disparó a la víctima asegurándose que ésta no tenía "posibilidad alguna de defensa", porque le disparó de forma "sorpresiva, a corta distancia, en la cabeza, eliminando cualquier posibilidad de defensa o huida del finado". Así lo asegura un informe policial remitido al juzgado de Dos Hermanas que investiga el homicidio que se produjo en la tarde del pasado domingo 18 de octubre de 2025.

Francisco Felipe, de 46 años y de origen portugués -aunque nació en Sevilla y por tanto tiene nacionalidad española- cuenta con un amplio historial delictivo, integrado por una veintena de antecedentes por diversos delitos como robo, lesiones que le han llevado a estar en varias ocasiones en prisión. Según la Policía, es una persona peligrosa, que porta un revólver que "no tiene reparos en utilizar".

La Policía sostiene que el fallecido, Alejandro G. M., Álex, había okupado el bajo B del número 37 de la calle Real de Utrera de Dos Hermanas y destinaba la misma a alquilar las habitaciones a mujeres que ejercen la prostitución, que le pagan 200 euros a la semana por la habitación. Tres días antes del suceso alquiló una habitación a dos hermanas venezolanas, a una de las cuales Álex contrató para mantener relaciones sexuales en la mañana del 18 de octubre de 2025.

En relación con el asesinato de Alejandro también fue detenido Ignacio C. J., Nacho, que resultó herido en una mano en el momento del disparo. La ex pareja de Nacho relató que el día de autos recibió una llamada del teléfono de Alejandro, quien le dijo que no le molestara más, que no hablara más de la chica con la que estaba ese día manteniendo relaciones sexuales y a la que tenía alquilada la habitación porque si estaba con ella o no, era "su problema". A continuación, la chica se puso al teléfono, comenzó a insultar a la ex pareja de Nacho y la amenazó diciéndole "Te voy a rajar la cara".

Una discusión entre dos mujeres está detrás del trágico suceso

Poco después, sobre las 14:00 horas de ese mismo día, Nacho se presentó en el piso de Dos Hermanas, acompañado del portugués, y lo hicieron en un vehículo de una tercera persona, que se dedica a dar servicios como taxista pirata. Desde el primer momento se produjo una "situación tensa" entre Álex y Francisco Felipe, llegando Álex a cogerle del cuello y hacerle un "mataleón", aunque finalmente soltó a Francisco y ambos se dieron la mano en "señal de reconciliación", según las manifestaciones recogidas por la Policía de los testigos presenciales. Sin embargo, las diferencias entre ambos continuaba, mirándose "de forma desafiante" y es cuando se iban a marchar, estando Álex y Francisco Felipe de frente, y Nacho en medio de los dos, cuando el portugués sacó el revólver que siempre porta en una riñonera y disparó en la cara a Alejandro, resultando Nacho herido al interponer su mano izquierda.

Le echó el "humo de un váper" en la cara

Una de las chicas que estaba en la casa y presenció los hechos declaró a la Policía que cree que Álex -que trabajaba como portero de discotecas- y Francisco Felipe discutieron por una "tontería", porque el primero "le echó el humo de un váper" a la cara del otro individuo, al que Álex le recriminaba que no tenía por qué estar en su piso.

Nacho, según su ex pareja, era fontanero y desde hacía un año se dedicaba a montar fibra óptica, al tiempo que desde hacía unos tres años se dedicaba además a alquilar habitaciones. En su declaración ante la Policía, aseguró que aquella mañana acudió al piso de Dos Hermanas, acompañado de Francisco Felipe, porque tenía que recoger un aparato de aire acondicionado y unos focos de su propiedad que le había dejado, una versión que para los investigadores "no es creíble", siendo más verosímil que Nacho acudiera al piso a solventar el problema que la chica tenía con Álex y, "conociendo el carácter de este último -al que el propio Nacho definía como "un abusón"-, previendo una posible reacción del posteriormente fallecido, se hizo acompañar de Francisco Felipe". La Policía se refiere a que a lo largo de esa mañana se había escuchado en la casa gritos en las que una chica le decía a Álex que frases del tenor "cómo se lo diga a Nacho ya verás", "te juro por mi hijo que tú no me vas a vacilar y verás cuando se entere Nacho".

Ignacio C. J., Nacho, que resultó herido en una mano por el disparo. / Ismael Rubio

Portu le dijo a un testigo que nada más entrar en la vivienda Álex le lanzó "dos puñetazos", por lo que él se defendió, y también le dijo que Nacho había "metido la mano por medio", resultando herido.

Para la Policía, los distintos testimonios recopilados acreditan que Nacho -que según algunos testigos actuaba supuestamente como proxeneta y las mujeres lo niegan, asegurando que trabajaban por libre- fue "a solventar el problema" que tenía una de las jóvenes con Álex.

Este testigo también dijo que, en su opinión, Nacho no estaba muy contento con el hecho de que Álex hubiera tenido supuestamente una relación con su ex pareja, por lo que "tendría intención de darle un susto", pero nunca pensó que le dispararan, pues metió la mano para evitar el disparo y resultó herido.

Reconstrucción del crimen de Dos Hermanas / Ismael Rubio

El presunto autor del crimen, que hasta el momento no ha declarado ni ante la Policía ni en el juzgado, acogiéndose a su derecho constitucional, se trasladó se trasladó posteriormente a Brenes, donde se instaló en casa de un conocido suyo, José Ramón M. M., apodado "Arriero", quien casualmente es uno de los once procesados por el asalto al chalé de María del Monte y que será juzgado junto a Antonio Tejado en abril de 2027. La Policía Nacional lo localizó en esta vivienda la tarde del lunes 20 de octubre, dos días después del crimen, cuando estaba preparando su huida a Portugal.

Francisco Felipe se atrincheró en el piso de su conocido y éste, temiendo que pudiera tomarlo como rehén, saltó desde un tercero, quedando gravemente herido. Tras varias horas de negociación con la Policía, el sospechoso fue finalmente arrestado y trasladado al hospital, ya que tenía tres costillas rotas tras sufrir una caída con la moto durante la huida del escenario del crimen. Ingresó en prisión unos días después, cuando ya recibió el alta médica.

Amenazó con explotar una bombona de butano y le dispararon con una táser

Francisco Felipe, Portu, que estaba armado con el revólver con el que presuntamente acabó con la vida de Alejandro G. M., Álex, llegó incluso a manipular una bombona de gas butano con la amenaza de hacerla explotar, según ha confirmado la Policía en un atestado remitido a la juez de Dos Hermanas que investiga este homicidio.

La Policía destaca la “peligrosidad” del asesino, que siempre llevaba el arma consigo

La detención de Francisco Felipe no fue fácil y se produjo por parte de los agentes del equipo táctico del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), con los que no dudó en enfrentarse. El equipo táctico utilizó una pistola táser para tratar de reducirlo, pero un movimiento de Portu impidió que el disparo lo alcanzara, impactando sólo uno de los dos dardos en el pecho del sospechoso, que logró esconderse tras el muro y en ese momento se cortó el cable del inmovilizador eléctrico.

Antes de la llegada del negociador de la Policía, Portu había efectuado un disparo dentro del domicilio de Brenes, aunque no en dirección a los funcionarios policiales, quienes estaban parapetados en el pasillo de la vivienda. El hecho de disparar muestra, para la Policía la "peligrosidad" del sospechoso, lo que unido a su negativa a entregarse "revelaba una gran probabilidad de enfrentamiento" con los agentes. La negociación culminó sobre las 20:10 horas del 20 de octubre, cuando Portu se entregó finalmente y la Policía intervino el revólver que llevaba, de la marca Zastava y del calibre 38 milímetros.