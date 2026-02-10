Antonio Tejado será juzgado en abril de 2027 por el asalto al chalé de María del Monte

El juicio a Antonio Tejado por el asalto al chalé de su tía María del Monte ya tiene fecha, aunque no será pronto. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que preside la juez de las macrocausas, ha fijado el inicio del juicio contra Tejado y los otros diez acusados para el próximo 19 de abril de 2027, segun consta en una diligencia de ordenación del tribunal. El juicio, que se celebraría justo al día siguiente de que acabe la Feria de Abril del próximo año, se prolongaría en principio hasta el 30 de abril, y tendrá lugar en la Sala donde se celebró el juicio de los ERE, en el que fueron condenados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La Fiscalía de Sevilla solicita una condena de 30 años de prisión para el sobrino de María del Monte, al que considera como presunto autor del robo perpetrado en la madrugada del 25 de agosto de 2023 en su domicilio de Gines, junto a los otros diez investigados que están procesados como supuestos integrantes de la banda. La abogada de la cantante y de su pareja, Inmaculada Casal, había solicitado una condena de 28 años y medio de prisión para el sobrino.

La acusación pública considera que los hechos son constitutivos de cinco delitos de robo con violencia en casa habitada, en concurso ideal/medial con otros cinco delitos de detención ilegal, así como un delito leve de lesiones y otro delito de receptación. Así, la fiscal sitúa a Antonio Tejado como responsable de estos delitos en calidad de autor, en los que aprecia además la circunstancia agravante de uso de disfraz y en algunos casos la agravante de reincidencia, para los acusados que tienen antecedentes por otros robos. Por cada uno de los delitos de robo, el Ministerio Público solicita una condena de seis años de cárcel, lo que hace un total de 30 años de prisión, mientras que por el delito leve de lesiones pide una multa de tres meses a una cuota diaria de 20 euros -1.800 euros-. Para otro de los acusados, que está procesado por un delito de receptación, por haber vendido supuestamente los objetos procedentes del robo, la Fiscalía reclama una condena de tres años de prisión.

La Fiscalía acusa al sobrino de María del Monte de facilitar a la banda la información precisa para "garantizar el éxito" del robo que se produjo en la madrugada del 25 de agosto de 2023. Así lo expone el Ministerio Público en el escrito de acusación dirigido al juzgado, al que ha tenido acceso este periódico, y en el que la fiscal del caso, Eva Mas, asegura que el sobrino de María del Monte retomó la relación con su tía para conocer todos los detalles necesarios para la comisión del delito.

Dice el Ministerio Público que a principios de 2023, Antonio Tejado "sabedor del importante patrimonio que pudiera hallarse en la vivienda de su tía y aprovechando la relación" con los otros acusados que integraban presuntamente la banda, "decidieron urdir un plan para asaltar la vivienda familiar" de María del Monte e Inmaculada Casal y así "hacerse con cuantas joyas y dinero encontraran". Para ello y con la finalidad de "garantizar el éxito de su plan", a mediados de 2023 Antonio fue "estrechando lazos con su tía, ofreciéndose incluso para gestionarle la adquisición de un cachorro de perro en el que estaba interesada María del Monte, o cuál supuso al acusado la excusa adecuada para intimar en la relación con su tía, visitándola con una frecuencia inusual, mostrando especial interés por las condiciones de la casa y los sistemas de seguridad".

Gracias a ello -prosigue la acusación pública-, Antonio logró facilitar a los demás encartados información precisa acerca de la vivienda (estructura de la casa, ubicación de la caja fuerte, situación y estado de los sistemas de seguridad, etc.), así como controlar a los moradores (saber quién se encontraba en cada momento en la vivienda)".

Dos acusados, implicados en otros delitos violentos

El envío del sumario del asalto a María del Monte a la Audiencia se produce tan sólo unos días después de que el ciudadano ruso Arseny Garibyan, uno de los principales investigados, haya sido detenido nuevamente y enviado a prisión por otro delito violento, en concreto, un asalto a punta de pistola y a plena luz del día que tuvo lugar el pasado 19 de septiembre de 2025 en Marbella, donde atracaron a un ciudadano chino para hacerse con un botín de 20.000 euros en efectivo.

El suceso se produjo sobre las dos de la tarde del 19 de septiembre de 2025, cuando el vehículo en el que viajaba este ciudadano chino fue interceptado por otros dos coches -ambos del modelo Peugeot 3008 y en los que viajaban hasta seis individuos-, en la avenida de Buchinger, a la altura de la urbanización Mansion Club de Marbella. La víctima declaró a la Policía que fue un amigo suyo, empresario también de nacionalidad china, quien con anterioridad le había pedido que trasladara esos 20.000 euros desde Málaga hasta esta localidad de la Costa del Sol.

Este hombre, que según declara se dedicaba a hacer transportes de productos chinos de un establecimiento a otro dentro de la provincia, conducía el vehículo -un Skoda Rapid- que le había prestado precisamente su amigo, el empresario chino y dueño del dinero. Cuando llegó a la avenida de Buchinger de Marbella, uno de los Peugeot 3008 se cruzó en su camino, por lo que tuvo que frenar bruscamente pare evitar la colisión y, al sospechar que iban a robarle, dio marcha atrás, chocando contra un árbol.

De los vehículos se bajaron cuatro hombres encapuchados y armados con una pistola que comenzaron a golpearle mientras registraban el vehículo hasta localizar una mochila donde llevaba el dinero. Algunos testigos aseguran que al registrar la bolsa, los billetes cayeron al suelo, como en los robos que aparecen en las películas.

El atraco fue muy rápido, apenas duró dos minutos, según reflejan las cámaras de vigilancia que captaron la escena. Un testigo asegura que escuchó cómo los asaltantes se identificaban como "policías" y corroboró que uno de ellos llevaba un arma corta, algo que también se aprecia en las imágenes que ha recuperado el grupo especializado en el Crimen Organizado de Marbella de la Udyco de la Costa del Sol, que ha desarrollado esta investigación bajo la dirección de un juzgado de Instrucción de Marbella, que mantiene la causa bajo secreto de sumario.

Un asesinato en Chiclana

Arseny Garibyan, que está en prisión desde el pasado viernes, es el segundo miembro de la banda que robó a María del Monte que ha sido detenido por su presunta participación en otros hechos delictivos graves. En noviembre de 2025 ya fue arrestado Juan Francisco N. D., apodado Zoleta, por su supuesta implicación en el asesinato de un joven de 33 años en Chiclana de la Frontera durante un vuelco de droga. Zoleta fue la persona que, según los investigadores de la Guardia Civil, "dirigió el grupo que materializó" el robo en la vivienda de la popular cantante y quien "recibió la proposición de su ejecución" por parte del ciudadano ruso Arseny Garibyan.

Este crimen de Chiclana tuvo lugar en la madrugada del pasado 8 de agosto de 2025, cuando siete individuos irrumpieron en una vivienda ubicada en el camino de la Perdiz, en la zona del Pinar de los Franceses de la localidad gaditana, habiéndose desplazado desde Sevilla. El objetivo era un hombre de 33 años que residía en esta vivienda junto a su pareja de 19 años y dos hijos menores de corta edad. La entrada al domicilio se llevó a cabo con extrema violencia, con la finalidad de localizar una cantidad importante de marihuana que la víctima almacenaba en su casa. En un momento determinado se produjeron varios disparos con al menos dos armas, uno de los cuales impactó con el propietario del inmueble causándole la muerte inmediata delante de la pareja de la víctima y de los menores.