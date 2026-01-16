La "crítica" situación de los juzgados del Noga: "Usuarios atrapados en ascensores y detenidos cruzándose con público"

El sector de Administración de Justicia de CSIF Sevilla ha calificado este viernes de "insostenible y peligrosa" la realidad que se vive en el edificio Noga, sede de los juzgados de lo Penal y lo Social, donde hay "usuarios con ansiedad atrapados en ascensores y detenidos cruzándose con el público y los profesionales".

"Tras un año de averías constantes, el inmueble, que cuenta con siete plantas de altura, ha quedado totalmente privado de ascensores operativos, lo que elimina cualquier garantía de accesibilidad y seguridad para trabajadores y ciudadanos", denuncia CSIF en un comunicado. "Al no haber ascensores en funcionamiento, la única vía de comunicación son las escaleras, lo que está provocando situaciones de extrema gravedad y riesgo para la seguridad", destaca.

Así, por ejemplo, los detenidos son conducidos a pie por las escaleras desde los calabozos hasta las salas de vistas, que están situadas en la primera planta. "Durante este trayecto, los detenidos se cruzan inevitablemente con profesionales, funcionarios y ciudadanos que transitan por la misma vía", reseña el sindicato. “Esta situación es denigrante para el detenido, que se ve expuesto de forma innecesaria, y representa un peligro evidente para los usuarios y el personal del centro. Es una irresponsabilidad que la Administración mantenga esta logística en una sede judicial de este volumen”, lamenta CSIF Justicia Sevilla.

El sindicato lanza este comunicado después de que lo que llama "crisis" tocase techo este miércoles con un nuevo episodio, "al tener que llamar de emergencia al cuerpo de Bomberos para rescatar a varias personas atrapadas en los elevadores". "A día de hoy, la zona permanece acordonada y el edificio , es totalmente inaccesible para personas con movilidad reducida o problemas de salud", explica.

CSIF Justicia Sevilla recuerda que lleva un año advirtiendo de estas deficiencias a la Junta de Andalucía, "sin que se haya tomado ninguna medida estructural". Por eso, "ante el silencio administrativo", el sindicato ha pedido formalmente "la reparación integral y urgente de toda la batería de ascensores; la revisión técnica de seguridad inmediata para evitar nuevos atrapamientos; el establecimiento de protocolos de seguridad alternativos que garanticen que el traslado de detenidos no se realice por las mismas zonas que el tránsito de ciudadanos y profesionales; y, finalmente, información oficial sobre los plazos de ejecución de las obras de reparación".

"La desatención de la Consejería ha convertido una sede judicial de referencia en un entorno inseguro y hostil", concluye CSIF Justicia Sevilla.