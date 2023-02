La juez aplaza la declaración de los tres investigados en la causa contra María León

La juez de Instrucción número 18 de Sevilla, que investiga el altercado protagonizado por la actriz María León con varios agentes de la Policía Local, ha aplazado al próximo día 22 de febrero las declaraciones de otros tres investigados en el caso, que se hallaban presentes cuando se produjo el arresto y a los que se imputan delitos de resistencia y atentado a la autoridad.

Las declaraciones de estos tres investigados, así como la de una testigo, estaban previstas para el 6 de febrero, pero debido a otros señalamientos de juicio anteriores de los letrados personados en las actuaciones, la instructora ha decidido fijar estas comparecencias para el día 22 de febrero.

Más información Así fue la detención de la actriz sevillana María León

Los tres nuevos imputados son Jorge S. R, Pedro A. M y Daniel Z. R., a los que la instructora atribuye inicialmente un delito de resistencia a los agentes de la autoridad, mientras que a Pedro A. M. se le imputa además otro delito de atentado a la autoridad por haber "sujetado" a uno de los policías locales para "impedirle retener y detener" a María León, según hizo constar la juez María José Moreno en el auto en el que imputó a la actriz delitos de atentado y lesiones, tras haber agredido presuntamente a una agente del cuerpo en el transcurso del altercado que tuvo lugar en la madrugada del 1 de octubre de 2022.

En ese auto, la juez decidió archivar la denuncia que María León presentó contra los policía locales que la detuvieron y la custodiaron, al considerar que la misma respondía a una "estrategia defensiva no amparable". La instructora sostuvo que la actriz fue detenida por presuntamente "golpear primero con el puño la mejilla derecha" a una mujer policía y a continuación por lanzarle una patada en su pierna izquierda, siendo investigada por estas presuntas agresiones así como por haberse dirigido a otro agente diciéndole lo siguiente: “Tonto, ¿tú que eres el Sheriff?", volviendo a llamarle "tonto" al solicitarle el agente el DNI.

Asimismo, María León, según el relato de hechos de la juez, intentó "escapar del coche en el que iba a ser trasladada a Jefatura para su identificación al no portar documentación, auxiliada por un grupo de individuos" entre los que se encontraban precisamente los tres nuevos investigados.

El auto daba un revés a las pretensiones de la actriz de que se investigara a los policías locales por delitos de detención ilegal y de lesiones así como por otro contra la integridad moral, por cuanto consideró que de "la lectura del no siempre sencillo relato de hechos de la denuncia y el examen de los dos vídeos y un audio presentado, no avala los presuntos hechos denunciados vislumbrándose que responden a una estrategia defensiva no amparable".

La actriz no fue detenida por no portar el DNI

La denuncia de la actriz "aparte de contener menciones superficiales innecesarias, llegando hasta a cuestionar el numero de agentes policiales intervinientes que le parecen excesivos en su subjetivo criterio, lo que vino a indicar es que se la detuvo por no portar DNI ni otro documento de identidad".

Pero la juez argumenta que este no fue el motivo, "se la detuvo por escapar del coche policial tras ser auxiliada por un grupo de personas que lo rodearon y le permitieron escapar, presuntamente por golpear dos veces a la agente lesionándola y por volver a intentar escapar, tras caer al suelo y ser ayudada policialmente a levantarse".

En un principio, aclara la magistrada María José Moreno, "no se la detenía sino que meramente era trasladada a Jefatura para identificarla al amparo del artículo 16.2 Ley orgánica de Seguridad Ciudadana, siendo a raíz de escapar del vehículo policial y de enfrentase a los agentes, siendo denunciado por golpear a la agente, cuando es acordada su detención por delito de atentado y delito de desobediencia a los agentes policiales".