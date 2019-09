La deliberación de la sentencia de los ERE está "muy avanzada" y tendrá 1.000 folios

La deliberación de la sentencia de los ERE está "muy avanzada" y tendrá un millar de folios o más. La intención del tribunal, como ya ha avanzado este periódico, es que el fallo esté a finales de octubre, dado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha concedido una prórroga al magistrado ponente, Juan Antonio Calle, hasta el próximo 26 de octubre para que pueda acabar la redacción de la sentencia, y el propio ponente se ha comprometido este miércoles con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, a intentar que el fallo esté listo para esa fecha, aunque no es seguro.

Lorenzo del Río se ha reunido precisamente este miércoles en la Audiencia de Sevilla con el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, y con los tres magistrados que forman el tribunal que enjuició la denominada "pieza política" de los ERE: Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez.

La reunión se ha prolongado por espacio de más de una hora y a la finalización de la misma, Lorenzo del Río ha comentado a los periodistas que la deliberación de la sentencia de los ERE "está muy avanza", pero ha recordado que la sentencia es "de una complejidad enorme" y la propia redacción de la resolución va a contar con "mil folios o más".

Del Río ha señalado que el tribunal que ha enjuiciado el caso en el que están procesados 21 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, debe "repasar y valorar" la sentencia, de la que ha apuntado que cree que "está ya en su fase final".

Ha precisado que se le ha concedido al ponente hasta finales de octubre para la ardua tarea de la redacción de esta sentencia y el magistrado ponente "está haciendo un esfuerzo ímprobo de visualización de documentos, de integración de documentos", ha dicho Del Río, que ha añadido que "hay que comprender que va a ser una de las sentencias más complicadas de la historia judicial, creo que sí".

El presidente del Alto Tribunal andaluz ha indicado que la fecha para el dictado de la sentencia "es la que se le ha dado ayer en la Sala de Gobierno" -26 de octubre-, puesto que el ponente pidió una prórroga hasta final de octubre y "va a intentar a ver si en esa fecha pudiera estar, va a hacer un esfuerzo porque yo sé que el ponente está mañana, tarde y noche" trabajando en la misma y de hecho aún no se ha tomado las vacaciones de verano, puesto que sólo tomó cuatro días en agosto. "Me consta que lo está haciendo así", ha aseverado.

Preguntado por si llegado el plazo se puede conceder una nueva prórroga, el presidente del TSJA ha confiado en que no sea necesario. "Vamos a estar ahora mismo a ese tema porque va a hacer un esfuerzo para estar en esa fecha, que es la que él tiene", ha indicado Del Río.

El presidente del TSJA no ha querido pronunciarse sobre si la convocatoria de unas elecciones generales para el 10 de noviembre podría retrasar la publicación de la sentencia, al tratarse de una regla no escrita en la Justicia la de no interferir en los procesos electorales. "La incidencia en las posibles elecciones no lo hemos hablado, sinceramente. No lo hemos valorado porque ahora mismo lo importante era el trabajo que han hecho, que se verá con el tiempo".

En cualquier caso, Del Río ha subrayado que "en su caso" será el propio tribunal de los ERE el que deberá valorar qué hace con la publicación de la sentencia, "lo importante ahora mismo es lo otro", ha dicho en alusión a que se finalice la sentencia cuánto antes.