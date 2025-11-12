Denuncian el lamentable retraso de los juzgados de Écija: Una pareja en trámites de divorcio lleva más de ocho meses conviviendo en la misma casa
El juicio ha sido suspendido en dos ocasiones por circunstancias que achacan al juzgado
La Guardia Civil cree que la novia del asesino de Aarón le pidió que lo "pinchara"
El retraso de la Justicia hace que se produzcan situaciones inverosímiles, como la que está viviendo una familia de Écija (Sevilla) que está en trámites de divorcio y que lleva más de ocho meses conviviendo en el mismo domicilio, a la espera de un juicio que ha sido suspendido ya en dos ocasiones, según han denunciado fuentes próximas a la familia, que han destacado el riesgo que supone esta demora del proceso judicial, dado que actualmente ambos cónyuges siguen compartiendo el mismo domicilio, con sus tres hijos menores de edad, y las relaciones no son muy buenas.
Según la información facilitada a este periódico, la demanda de divorcio se presentó en marzo pasado en los juzgados de Écija y se fijó para el 25 de septiembre la celebración de la vista oral. Sin embargo, el juzgado procedió a la suspensión del juicio porque no había solicitado la documentación relacionada con los aspectos económicos de la pareja, como las declaraciones del IRPF y otros aspectos económicos que deben ser evaluados.
La pareja continuó conviviendo en el mismo domicilio, a pesar de que las relaciones no son muy buenas, y el juzgado volvió a establecer una nueva fecha para la vista oral, en este caso para el próximo 20 de noviembre. Sin embargo, el juicio se ha vuelto a cancelar porque no se le ha dado traslado a la Fiscalía de la contestación de la mujer a la demanda del marido, un nuevo retraso que sería atribuible de nuevo al juzgado que lleva el caso.
La familia pide a la Justicia que acelere los trámites para evitar que esa mala convivencia entre los cónyuges pueda ir a más, sobre todo teniendo en cuenta que en la actualidad siguen conviviendo en el mismo domicilio con los tres hijos, en una situación que las fuentes consultadas califican de "insostenible".
