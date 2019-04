La fiscal destaca que el acusado "atacó por la espalda y a traición" a Rosarito

La Fiscalía de Sevilla ha alegado en la primera sesión del juicio contra Antonio María Gómez González, que éste cometió un asesinato y no un homicidio cuando mató a su mujer, María del Rosario Luna Barrera, Rosarito, a la que asfixió el 16 de abril de 2017 en Alcolea del Río y después arrojó su cadáver oculto en una maleta a un arroyo seco. En los alegatos previos al inicio del juicio con jurado que ha comenzado en la Audiencia de Sevilla, la fiscal del caso hay argumentado que hay pruebas suficientes de que el acusado ataco a la víctima "por la espalda, de manera repentina y a traición" porque no aceptaba la nueva vida que pretendía seguir Rosarito, que había conocido a una persona por internet.

La fiscal ha explicado que, tras la confesión del crimen por parte del procesado, lo que debe probarse a lo largo de la vista oral es "cómo la mató" y las circunstancias que concurrieron en los hechos, si fue homicidio o asesinato -de cuya calificación dependerá la pena a imponer-, y si "sabía lo que hacía o no". Para la fiscal, no hay duda de que se trata de un asesinato, puesto que se trató de un "ataque rápido", que "pilló por sorpresa" a María del Rosario Luna, cuando ambos estaban solos y la víctima "no pudo repeler la agresión".

De la misma forma, la representante de la acusación pública sostiene que Antonio María Gómez fue "consciente de todo lo que hizo" e incluso "tenía planeado" el crimen desde hace tiempo, y después de cometerlo "mantuvo la calma" y simuló durante casi un mes que su esposa lo había abandonado, llegando a tener además la "frialdad de celebrar la comunión de la hija" de ambos.

La Fiscalía reclama una condena de 20 años por un delito de asesinato y subraya la "conducta tan cruel" del acusado que quitarle la vida a la madre de su hija.