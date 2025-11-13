Un investigado por malos tratos a su ex pareja organiza eventos sobre violencia machista

Un empresario que figura como investigado por presuntos malos tratos a su ex pareja organiza una serie de eventos para concienciar sobre la violencia machista para la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía, entre ellos la entrega de los premios Meridiana 2025, que reconocen públicamente la trayectoria de personas, colectivos, entidades o instituciones que han contribuido a fortalecer la presencia y participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, y también ha organizado esta semana en Sevilla el 16 Congreso Internacional para el estudio de la Violencia Contra las Mujeres.

Israel Rubio, representante de la empresa Comunicación y Diseño, fue denunciado ante la Guardia Civil en marzo de 2025 por su ex pareja, con quien había mantenido una relación sentimental de más de 22 años y de la que tienen un hijo en común, menor de edad. La mujer sostiene que ha sido víctima de presuntos malos tratos desde el año 2021 y cita entre ellos que en una ocasión le propinó una "bofetada" y en otra "un empujón", y añade que sobre todo se han producido graves insultos hacia su persona y que su pareja le ha controlado el teléfono móvil, "fiscalizando sus conversaciones por Whatsapp y de las demás redes sociales", e incluso asegura que el empresario le dijo que había contratado a un "detective privado" para controlar su día a día porque era "una mentirosa".

Este periódico ha contactado con Israel Rubio, quien ha negado con contundencia los malos tratos y ha afirmado que tras la separación de la pareja mantuvieron una "relación cordial" y acudían juntos incluso a actividades del hijo, pero la relación cambió desde que él comenzó a salir con otra persona y la denuncia por malos tratos se produjo "el mismo día que le llega la demanda para la custodia" del menor que él presentó. En este sentido, ha reconocido que ha "discutido" con su ex compañera, pero ha insistido en rechazar los presuntos malos tratos.

La ex mujer ha aportado al juzgado audios de su teléfono con insultos

El empresario ha relatado que el abogado de su ex pareja pidió a la juez de Violencia sobre la Mujer que investiga la denuncia que se adoptaran una serie de medidas cautelares que el juzgado rechazó, reivindicando su "derecho a la presunción de inocencia". "Actualmente no hay nada que limite mi libertad y derechos", ha precisado Israel Rubio, que ha admitido que su empresa organiza eventos relacionados con la Violencia sobre la Mujer, ha concurrido a licitaciones públicos, y él mismo tiene "formación específica en violencia de género".

Fuentes de la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han confirmado a este periódico que el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla mantiene abiertas desde marzo de este año unas diligencias previas a raíz de esta denuncia. En el curso de esa investigación, la juez tomó declaración como investigado a Israel Rubio, quien afirmó que no recuerda haber proferido los insultos que aparecen en la denuncia, negando los malos tratos físicos y también que controlara a su ex pareja o le pusiera un detective privado. Según el empresario, la denuncia se debe a una "estrategia" de su ex pareja, después de que presentara la demanda para la custodia del niño.

La Junta destaca que es imposible conocer que quien gana un concurso pueda estar investigado por un delito

La denunciante ha aportado al juzgado una serie de grabaciones de audios de su teléfono móvil en las que aparecen las conversaciones con el empresario investigado y los diversos insultos que éste le habría proferido.

Por su parte, desde la Junta de Andalucía han precisado que Israel Rubio no organiza eventos de violencia machista para la Junta de Andalucía, sino que estos contratos se han realizado con la empresa a la que pertenece –y a la que representa en la firma de los contratos- tras haber ganado el concurso al que se presentó, y han destacado que es imposible que la Administración pueda tener conocimiento de que una persona que forma parte de una sociedad que contrata con la Junta figure como denunciado o investigado por algún delito.