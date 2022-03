La familia de Marta estudia recurrir el archivo de la investigación al hermano de Carcaño

La familia de Marta del Castillo no está de acuerdo con las dos últimas decisiones judiciales que han cerrado la vía para investigar al hermano de Miguel Carcaño y ha limitado la investigación de los datos telefónico crudos a los móviles de Miguel y Marta, excluyendo los del resto de implicados. La abogada Inmaculada Torres, que ejerce la acusación particular, ha anunciado a este periódico que está estudiando la posibilidad de recurrir la decisión de la Audiencia de Sevilla de cerrar la causa a Javier Delgado, de un lado, y lo que sí está claro es que va a impugnar el auto del juez de Instrucción número 4 de Sevilla que ha excluido de la investigación los datos telefónicos correspondientes a Javier Delgado, su novia, María García, Samuel Benítez y Javier García Marín, el Cuco.

Sobre esta última decisión, la letrada ha explicado que no se explica el "cambio de criterio" del instructor, dado que en abril de 2021 el magistrado autorizó el clonado del móvil de Carcaño y solicitó a la compañías telefónicas los datos crudos de los otros implicados. Inmaculada Torres recuerda que desde el dictado de esa resolución no se ha producido "ningún hecho nuevo" y esa prueba "ya estaba concedida".

Ante la petición del perito de los números PUK para desbloquear las tarjetas SIM, el magistrado asevera en el auto que no puede extenderse "el análisis de la información a número distintos" a los de Miguel y Marta, "quedando excluidos de la pericia el resto de terminales telefónicos, por referirse a personas para los que no existe una causa que justifique dicho estudio, no constando que consientan al mismo".

En la resolución, el juez recuerda al perito que las diligencias que se desarrollan en esta pieza separada "no tienen por objeto el esclarecimiento de la autoría de los hechos, como parece que el perito viene a entender en su solicitud de identificación de número PUK. Esta pieza separada se ciñe a la comprobación del lugar en el que pueda encontrarse el cuerpo de Marta del Castillo, siendo ésta la perspectiva que debe seguir en la pericial".

En este sentido, la letrada coincide con el magistrado en que el objeto de esta pieza separada "no es investigar a nadie, no esclarecer la autoría de los hechos", sino la búsqueda del cuerpo de Marta e insiste en que la práctica de esa prueba ya había sido acordada por el instructor.

Por lo que se refiere al archivo de la investigación al hermano de Miguel Carcaño, Inmaculada Torres ha indicado que está estudiando la posibilidad de presentar un "incidente de nulidad" contra la decisión de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que ha confirmado el sobreseimiento provisional acordado por el juez de Instrucción.

Dice la letrada que el auto de la Audiencia "deja claro" que no existe cosa juzgada en relación con la investigación a Javier Delgado tras la séptima versión de Carcaño en la que le atribuye la muerte de Marta con varios golpes con la culata de una pistola y, en este sentido, considera que la Sala "se anticipa a lo que pueda salir de las pruebas" propuestas, entre ellas una relacionada con el tensiómetro con el que según Miguel Carcaño comprobó que Marta estaba muerta la tarde del 24 de enero de 2009.

Inmaculada Torres ha lamentado que la Audiencia no haya permitido que el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional siga investigando esta última línea de investigación después de que se descubriera que Carcaño había presentado documentos falsos para solicitar una hipoteca del piso de León XIII. "Tenemos a la Policía que ha querido seguir investigando, pero no se ha dejado que continúe haciéndolo para ver si se podía llegar a más", ha concluido.