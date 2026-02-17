Los fiscales de Andalucía se felicitan por las condenas contra el petaqueo de las narcolanchas: "Para nosotros es un triunfo"

Los ocho fiscales jefe provinciales de Andalucía más los fiscales jefes de área se han reunido este martes en Sevilla, un encuentro inédito al ser el primero fuera de Granada, para analizar distintos asuntos de actualidad que inciden en su trabajo diario. Bajo el auspicio de la Fiscal Superior Ana Tárrago, los representantes del Ministerio Público han tratado la repercusión de la nueva ley de eficiencia judicial, los problemas inherentes a las nuevas tecnologías o la reforma legislativa que ahora castiga "el abastecimiento de combustible a las narcolanchas", más conocido como "petaqueo". Y la conclusión es que si bien la ley "tiene más recorrido", el simple hecho de penar a quien ayuda a los traficantes ya supone un paso adelante. "Para nosotros es un triunfo", ha dicho Tárrago en la Audiencia de Sevilla.

"Llevamos muchos años pidiendo en la Memoria que se introdujera en el Código Penal un delito autónomo para el petaqueo. Ahora se ha introducido un apartado más sobre el peligro para los ciudadanos y el peligro en general, se habla de temeridad manifiesta y líquidos que no vienen en el apartado superior... Es un tema jurídico, esta ley tiene más recorrido y puede que se adapte en cuanto a la pena, pero a nosotros, para la postura de la Fiscalía, nos ha venido muy bien la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía", ha referido Tárrago. Esa sentencia es la que estima un recurso contra la decisión de la Audiencia de Cádiz de absolver a un acusado por petaqueo. "El TSJA da la razón a lo que defendía la Fiscalía y sí que condena. Para nosotros es un triunfo", ha ensalzado antes de recordar que en el Tribunal Supremo hay otro recurso pendiente sobre un asunto similar "y la Fiscalía del Supremo ha decidido de forma unánime interponer ese recurso".

La Fiscal Superior también ha hablado sobre el perjuicio que por ahora está causando la aplicación de la nueva Ley de Eficiencia Judicial, aprobada el año pasado por el Gobierno. La transformación de los antiguos juzgados en Tribunales de Instancia, al menos de momento, está provocando más problemas que ventajas. "Si una Oficina Judicial no funciona bien o se colapsa, al ser la fuente de entrada de procedimientos a la Fiscalía por supuesto que afecta", ha admitido. "En las transiciones tenemos que poner todos de nuestra parte para avanzar e intentar facilitar las cosas, pero cuando se publica una ley, se tiene que aplicar y no hay los recursos suficientes, ahí vienen los problemas y la gente tiene quejas que son razonables", ha añadido.

La mayoría de las protestas se centran en que "hay falta de recursos o improvisaciones que a los funcionarios les pilla por sorpresa". "En estos primeros meses sí hay quejas de que se están paralizando muchos procedimientos porque no está bien organizado la oficina", ha apostillado.

El accidente de Adamuz

Tárrago ha sido interpelada igualmente por la investigación del trágico accidente de Adamuz, que "es muy compleja". "Cada día no se puede ir diciendo las diligencias que se van practicando, pero es un trabajo muy intenso que está coordinando el fiscal jefe de Córdoba. La semana pasada tuve una reunión con la nueva jueza de Montoro, que se está apoyando en la postura de la Fiscalía. Hay tres fiscales, el titular y otros dos de apoyo, y cada día van surgiendo diligencias nuevas", ha explicado.

A continuación, la fiscal ha querido aclarar cierta polémica respecto a la supuesta oposición de la Fiscalía a que se abrieran las cajas negras de los trenes. Lo ha negado. "Lo que la Fiscalía quería es que se nos explicara cómo se iba a realizar esa apertura, con qué garantías. Además, veíamos más oportuno que se efectuara por el órgano judicial encargado de la investigación. Pero no nos oponemos ni dilatamos el procedimiento, todo lo contrario", ha aclarado.

El Ministerio Público también ha solicitado que, además de los informes de la comisión de investigación, se elaboren otros a cargo de "unos peritos profesionales y especializados en la materia de este accidente, como ingenieros de caminos". "Por eso digo que va a ser una causa larga y compleja, pero desde luego la Fiscalía tiene un empeño absoluto en que no se dilate, que se investigue todo y que por darnos prisa no tengamos problemas en pasos previos", ha comentado.

"Al principio, cuando estuve allí, ya puse de manifiesto que, aunque era una pena que los familiares siguieran una noche más de angustia esperando, era muy importante que se hiciera bien. En el accidente de Santiago hubo un problema con las identificaciones y advertí de que aunque fuera más lento, que se hicieran con todas las garantías, como así se ha hecho", ha finalizado.