La Guardia Civil confirma el enchufe en la Faffe de una sobrina del ex secretario general de UGT Cándido Méndez

El atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analiza las 84 contrataciones realizadas en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) confirma el enchufe de una sobrina del que fuera durante 22 años secretario general del sindicato UGT Cándido Méndez. La sobrina del sindicalista, Candelaria María Aparicio Méndez, figuraba en la denuncia inicial del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que ha servido de base para la exhaustiva investigación realizada por la Guardia Civil inicialmente sobre 84 trabajadores -inicialmente eran 85, pero uno ha fallecido- que fueron contratados por la Faffe.

Este familiar de Cándido Ménez trabajó para la Faffe en cuatro periodos no consecutivos entre los años 2004 y 2011, cuando se produjo la extinción de la Faffe y la posterior subrogación de los trabajadores que fueron integrados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y en este sentido, según los investigadores, no figura en su vida laboral ningún otro puesto de trabajo o experiencia profesional al margen de la Faffe y el SAE.

La primera conclusión a la que llega la UCO tras analizar su expediente de la sobrina del sindicalista -que es licenciada en Derecho por la Universidad de Jaén- es que no se ha encontrado documentación que acredite que la sobrina se sometiera a un "proceso selectivo" para acceder al puesto de trabajo en la Faffe, por lo que, "presumiblemente y en base a lo analizado, éste no se ha llevado a cabo, lo que podría, en su caso, suponer la existencia de una contratación irregular y absolutamente discrecional de la investigada".

Así, prosigue el atestado policial, no se ha hallado documentación que sustente de modo alguno la adecuación legal vigente en el momento de formalización de los distintos contratos -fueron cuatro en total- en favor de Candelaria Aparicio en la Faffe, y sobre el último contrato, que se transformó en indefinido, aparece una "subida de categoría profesional a Técnico E con el consecuente incremento salarial, todo ello aparentemente, sin un proceso u otro sistema que se adecue a la normativa vigente".

Al margen de este contrato, los agentes no han encontrado ninguna documentación que acredite la celebración de una "convocatoria para la selección y contratación de esta persona, todo ello con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad", por lo que estas contrataciones, al no haberse ajustado a la normativa vigente en aquel momento, indiciariamente, se habrían llevado a cabo de manera arbitraria", asevera.

"De nuevo estaríamos ante otra supuesta contratación discrecional donde la Faffe habría obviado la convocatoria de un proceso de selección con todas las garantías normativas para la contratación de Candelaria, es decir, la Fundación, a pesar de pertenecer al sector público, efectuaría las contrataciones como si se tratase de una entidad de carácter privado", argumenta la UCO.

El ex director de la Faffe Fernando Villén llega a la Audiencia de Sevilla. / Juan Carlos Vázquez Osuna

Un ascenso que firmó Fernando Villén

La Guardia Civil sí ha hallado un "anexo al contrato de trabajo" en el que el director de la Faffe Fernando Villén -que ya acumula dos condenas por los pagos en prostíbulos con las tarjetas de la Fundación y la contratación del ex alcalde de Lebrija- acuerda una promoción laboral de la sobrina de Cándido Méndez al puesto de coordinadora de la gerencia provincial de la fundación en Jaén, de fecha 1 de julio de 2010, un ascenso que vuelve a "adolecer de un proceso selectivo, aún en promoción interna, o alguna otra circunstancia de carácter objetivo para cubrir la supuesta necesidad de dicha vacante de responsabilidad".

En el atestado, los agentes dan cuenta de las gestiones realizadas en torno a la contratación de Candelaria María Aparicio, entre ellas la declaración como testigo de la gerente de Jaén, quien al ser preguntada si en alguna ocasión recibió alguna indicación de la dirección de Sevilla para contratar a alguna persona determinada, contestó de forma afirmativa, asegurando que en una ocasión la llamó el entonces director de organización, el segundo de la estructura de la Faffe, "para indicarle que contratara a Candelaria Aparicio Méndez".

La testigo añadió que este directivo le dijo que había que contratar a esta persona y le preguntó "¿te imaginas por qué?", a lo que ella respondió que "sabía que era sobrina de Cándido Méndez, el que fuera secretario general de UGT". El número 2 de la Faffe le interrogó asimismo sobre "qué se podía hacer", y la testigo contestó que había "un proyecto nuevo en el que hacía falta gente. A esta persona se le hizo una entrevista 'de trámite' porque ya se sabía que iba a ser contratada. Este contrato, como todos, se hizo en Sevilla", agregó la testigo.

Tras recopilar este testimonio, la UCO se muestra tajante sobre el presunto enchufe de la sobrina del sindicalista. "Este extracto [se refiere al testimonio de la gerente] no hace más que reforzar la hipótesis planteada a lo largo del presente análisis en relación con las posibles irregularidades en la contratación y selección de la investigada Candelaria María Aparicio, que en vista de tal aserción por parte de la gerente de Jaén, tendría sentido tanto la contratación de la misma por parte de la Faffe como los ascensos producidos en la misma, todo ello, con una carencia total de documentación que justificase de algún u otro modo la adecuación legal de tales hechos", afirma.

Por último, los investigadores hacen hincapié en la declaración de esta testigo respecto a que la contratación se llevó a cabo siguiendo instrucciones del número 2 de la Faffe "supuestamente por el hecho de mantener parentesco con el que fuera secretario general de UGT, pudiéndose concluir con ello, la posible existencia, en el seno de la Faffe, de una dinámica de contrataciones alejadas de toda norma legal, y llevadas a cabo de manera arbitraria y discrecional, confirmándose, al menos en este caso, los hechos denunciados y que han dado pie a la presente investigación, en cuanto a las motivaciones de índole político y/o familiar para la contratación del personal de la Faffe".

El hijo del ex diputado Ramón Díaz, el proceso "más ajustado a derecho" de los analizados

El atestado de la UCO destaca la contratación en la Faffe del hijo del ex diputado del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, de quien los investigadores llegan a afirmar que aunque hay algunas deficiencias es el proceso "más ajustado a derecho" de los que han analizado hasta ese momento.

Ramón Díaz Elena, hijo del ex parlamentario socialista figuraba en el listado de la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) con esta relación, pero lo cierto es que su primer contrato en la Faffe data del año 2003 y su padre no fue diputado hasta muchos años después, en concreto, 2011, con lo cual no sería evidente esa vinculación familiar entre el contrato y el cargo de su padre, hasta el punto de que la Guardia Civil no realiza ninguna alusión a ese supuesto "criterio de contratación" según el sindicato denunciante.

En cuanto al análisis de esta contratación, el informe policial destaca como "aspecto positivo y significativo" que en el proceso de selección se incluye un "acta/valoración final", donde se desarrolla y motiva la puntuación asignada a cada uno de los ítems valorables durante las entrevistas grupales y las entrevistas personales a los candidatos. "A pesar de que para esta contratación sí existió un proceso de selección que, a priori, se habría ajustado y acercado a los requisitos que un proceso de selección debía de cumplir, éste presenta ciertas deficiencias", afirman los investigadores, que, no obstante, concluyen que el caso del hijo de Ramón Díaz Alcaraz "parece ser el proceso más ajustado a derecho que se ha analizado hasta el momento, suponiendo con ello que, en el seno de la Faffe, sí existía, y era conocido, un proceso selectivo acorde con la normativa, si bien, como se ha visto, no se aplicaba en todas las ocasiones".