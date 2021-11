La juez abre juicio oral contra el ex presidente de la SEPI y otros 15 investigados por el concurso de Aznalcóllar

La juez rechaza imponer fianzas a los acusados porque, según recuerda los escritos de calificación de la acusación particular que ejerce Emerita y de la acusación que representa Ecologistas en Acción "no efectúan peticiones en cuanto a la prestación de fianza y la declaración de responsabilidades civiles sin perjuicio de las consecuencias que pudiera tener la anulación del trámite del concurso"; mientras que en el caso de la petición de Andalucía Mining, la juez señala que su perforación está recurrida en apelación ante la Audiencia de Sevilla, por lo que "no procede efectuar requerimiento en cuanto al pago de fianza a los encausados en este procedimiento, sin perjuicio de que, a efectos de garantías procesales se notifique la resolución dictada y se haga el pertinente emplazamiento a los legales representantes de las entidades respecto de las que se solicita su declaración como responsables civiles, a excepción de Magtel que no ha sido parte ni en esta instrucción penal, ni en el procedimiento administrativo previo".

Por todo ello, la juez acuerda notificar, "a efectos de salvaguardar todas las garantías procesales", su condición de responsables civiles a la Junta de Andalucía, y los legales representantes de las entidades Minorbis, Grupo México, y Minera los Frailes.