El juez niega indefensión de la forense acusada de vejar a las víctimas y ordena la celebración del juicio

La forense del Instituto Medicina Legal (IML) Ana Arjona no ha logrado eludir el banquillo de los acusados y será juzgada finalmente el 12 de junio de 2026 por las presuntas vejaciones a las víctimas de violaciones, unos cargos por los que se enfrenta a una petición de tres años de cárcel. El juez de lo Penal número 4 de Sevilla ha rechazado que la doctora haya sufrido indefensión durante la instrucción judicial y ha ordenado que el proceso continúe, tal y como había solicitado la Fiscalía de Sevilla.

El juicio contra Ana Arjona iba a celebrarse el pasado 18 de noviembre, pero el juez decidió aplazarlo hasta junio del año próximo mientras se resolvían las cuestiones previas planteadas por su letrado. Ahora, el magistrado Santiago Muñoz ha dictado un auto, al que ha tenido acceso este periódico, en el que rechaza todas las cuestiones previas planteadas por la defensa de la médico forense, que denunció distintas "irregularidades" relacionadas con la fase de instrucción y el proceso judicial que se ha seguido.

Tras analizar las cuestiones previas de la defensa, el juez concluye que no puede apreciarse ninguno de los motivos de nulidad planteados y así, respecto a que en las diligencias previas no se hubiera dictado formalmente un auto de incoación de las mismas, el magistrado considera que la acusada era "perfectamente conocedora de que el procedimiento se dirigía contra ella, ya que desde la providencia acordando la práctica de las primeras diligencias de instrucción se identifica a la investigada, e incluso ésta se persona a continuación con su defensa letrada".

El juez entiende igualmente que se ha "respetado diligentemente el protocolo existente respecto al reparto de asuntos penales, tras la presentación de la denuncia ante el juzgado de guardia, remitiendo la causa al decanato y procediendo éste a su reparto conforme a las normas aprobadas por la junta de jueces y la sala de gobierno, con la coincidencia de que correspondió su conocimiento al mismo juzgado que recibió la denuncia como juzgado de guardia".

También rechaza que se haya vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley, dado que las declaraciones en este proceso fueron recibidas por el juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 José Ignacio Vilaplana y no por la titular, María Núñez Bolaños. "Los magistrados instructores han respetado diligentemente el plan de actuación acordado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sustituyéndose internamente en caso de inasistencia de la magistrada titular, pudiendo apreciarse que ésta también interviene en la instrucción, por lo que no se puede predicar que se haya abstenido 'de facto'", además de que la defensa intervino en estas actuaciones "sin mostrar su oposición a la intervención de Vilaplana como magistrado", añade la resolución.

Por último, respecto a la presunta conversación entre el juez Vilaplana y la trabajadora social que acompañaba a la testigo tras su declaración, el auto explica que "nada puede escucharse en la grabación unida a las actuaciones, por lo que carecemos de cualquier elemento de valoración como para entender que exista algún tipo de contaminación partidaria en la actuación o en el ánimo del magistrado".

De todo ello, el magistrado concluye que a la "ausencia de una efectiva indefensión de la acusada por las irregularidades denunciadas por su defensa debe sumarse el hecho de que la pretensión anulatoria se ha interpuesto de modo extemporáneo. La acusada se encontraba personada con asistencia letrada desde el primer momento de las actuaciones, habiendo tenido conocimiento de todo lo instruido, y no habiendo hecho valer la nulidad de las actuaciones a causa de todas las circunstancias expuestas en el acto del juicio oral y a través de los recursos legalmente previstos", argumenta el juez.

La doctora se declara inocente

En noviembre pasado, la forense aseguró a los periodistas que es "inocente" de todos los cargos y dijo que "la verdad saldrá a la luz", denunciando que ha sido víctima de acoso en el IML. Preguntada si se sentía inocente de estas acusaciones, la forense se mostró contundente. "Yo no me siento inocente, soy inocente. La verdad objetiva está ahí. Y saldrá la luz. Yo soy una persona Cristiana y no quiero para los demás lo que no quiero para mí. Y con eso queda contestado todo. Yo no le he hecho nunca a nadie mal. Que yo conozca o que yo sepa. Nunca. Y he tratado a todo el mundo con una delicadeza tremenda", ha afirmado la forense acusada, que ha añadido que no va a utilizar a los medios de comunicación para decir "quién ha montado esta manipulación".

La forense Ana Arjona, en el juicio. / juan carlos vázquez

La Fiscalía asegura en su escrito de conclusiones provisionales que la doctora investigada realizó una serie de comentarios vejatorios a las víctimas de las agresiones sexuales -dos de las cuales renunciaron a denuncias las agresiones sexuales que habían sufrido-, entre ellos como que "no se puede ir animando a los chavales para luego decirles que no" o "decís que se la encontraron sin bragas, pero no sabemos si salió con bragas porque ahora es la moda, salir sin bragas... ¿tú sales así vestida?", recoge el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales. La forense defendió que "nunca, jamás, podría decir algo como eso, yo no soy capaz de decir eso".

La primera de las violaciones que figuran en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, se produjo en septiembre de 2019 y la víctima fue atendida en el servicio de Urgencias del Hospital Macarena, que activó el protocolo ante estos casos y dio parte al juzgado de guardia, trasladándose la forense procesada para asistir a la víctima. Dice la Fiscalía que la forense no tomó muestras de la joven, pero sí le realizó los siguientes juicios de valor: "Bueno, ¿dónde están las marcas?... No tendrías que haberte ido con él, yo que tú habría salido corriendo. No tendrías que haberle besado, es de esperar a lo que ibas y tendrás que asumir las consecuencias. No se puede ir animando a los chavales para luego decirles que no. Si no fueras de madrugada, no te hubiera pasado. ¿Estás segura de que quieres denunciarlo? Porque le vas a destrozar la vida a este chico".

Ante estos comentarios, la víctima, una joven, se puso a llorar y sufrió un episodio de ansiedad, y al sentirse "cuestionada" y "desacreditada" por la acusada, decidió no presentar una denuncia, por lo que esta violación quedó impune dado que los delitos contra la libertad sexual exigen la denuncia de la perjudicada para poder ser perseguidos.

El segundo caso que cita el Ministerio Público se remonta a octubre de 2022, cuando otra joven acudió al hospital, acompañada de varias amigas tras ser hallada en los alrededores de una discoteca "tirada en el césped, semiinconsciente y sin ropa interior, sin que fuera capaz de recordar nada de lo sucedido" pero, eso sí, manifestando su intención de denunciar los hechos. La forense acusada, que estaba de guardia, realizó los siguientes comentarios que, según la acusación, constituyen otro delito contra la integridad moral: "Decís que se la encontraron sin bragas, pero no sabemos si salió con bragas porque ahora es la moda, salir sin bragas. ¿Tú sales así vestida?, mona lo que te ha pasado es que estabas borracha, te has sentado a hacer pis y te has quedado dormida. Te voy a dar un consejo de madre, lo que tienes que hacer es comer antes de salir para tener el estómago lleno. ¿Ves lo que pasa cuando se bebe? Que no te acuerdas de lo que ha pasado y mira la que has liado... ante una víctima siempre hay un presunto inocente y su familia, al que le puedes arruinar la vida. Piénsalo muy bien antes de denunciar (...) se habrá emborrachado y no querrá que se enteren sus padres. Ves, aquí no hay nada, no ha pasado nada, llora, llora que tienes que llorar. La próxima vez tienes que escribir con tu sangre o tierra o con algo la palabra NO, y así sabremos que te estabas negando".

El Ministerio Público acusa a la forense de tres delitos contra la integridad moral La Fiscalía de Sevilla pide tres años de cárcel para la forense, a la que atribuye tres delitos contra la integridad moral cometidos por funcionario público, por los que solicita además que esta profesional sea inhabilitada durante tres años y que indemnice con 1.000 euros a cada una de las jóvenes perjudicadas por la conducta de la forense. Así, recoge que desde el año 2019 la acusada acudía a diversos centros hospitalarios de la ciudad para explorar a presuntas víctimas de delitos contra la libertad sexual cuando se entrevistaba con las mujeres, "en lugar de seguir las pautas marcadas en el Protocolo de Actuación Médico Forense ante la violencia sexual de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de 2021 y de la deontología profesional, hacía comentarios que implicaban continuos juicios de valor sobre la vestimenta o el comportamiento de las presuntas víctimas, dándoles a entender que habían consentido siquiera tácitamente el acto sexual, o que con su conducta habrían provocado éste, restándole por ende credibilidad a sus manifestaciones y haciéndolas sentir culpables de lo que les había ocurrido, e incluso responsables por las consecuencias legales que les podría acarrear una denuncia a los presuntos autores de los hechos y a sus familias". De la misma forma, el Ministerio Público sostiene que estos comentarios provocó en las jóvenes entrevistadas "un enorme desasosiego por la situación de especial vulnerabilidad en que se hallaban, incrementando el malestar que éstas tenían per se por la propia situación en la que se encontraban, llegando incluso algunas a desistirse de interponer denuncia formal por tales hechos al verse cuestionadas y menospreciadas de ese modo por los comentarios y comportamientos de la acusada, conocedora ésta de que la denuncia es un requisito de perseguibilidad de los delitos contra la libertad sexual".

Ante esta denuncia, los facultativos del hospital Virgen Macarena consultaron a la acusada sobre la necesidad de extraerle sangre a la víctima para la detección de posibles sustancias tóxicas, conforme al protocolo de sumisión química -que lo admite hasta las 48 horas siguientes a la agresión-, pero la forense "no lo consideró necesario dado que la prueba de tóxicos de orina dieron negativo y habían pasado unas horas desde lo sucedido". La víctima, añade la fiscal, se sintió "muy culpable y aún más confundida de lo que ya estaba, llegando a dudar de sí misma".

La tercera víctima acudió al hospital Virgen del Rocío en noviembre de 2022 porque había sufrido una agresión sexual por parte de un hombre con el que se subió a un taxi y accedió a ir a su domicilio, donde realizó una serie de actos sexuales a los que la mujer no se opuso de manera activa, pero "no deseaba hacer nada" de lo que el hombre hizo con ella, por lo que en un momento dado huyó del piso y manifestó su intención de denunciar. Al igual que en los dos casos anteriores, las expresiones de la acusada durante la entrevista con la paciente fueron humillantes: "¿Y por qué no pediste ayuda? ¿Por qué no le empujaste o le pegaste? ¿Por qué te subiste al taxi? ¿Por qué no le pediste ayuda al taxista? ¿No será que querías pero no te acuerdas? ¿Por qué subiste a su casa? ¿Por qué te dejaste quitar la ropa? ¿Por qué no te fuiste corriendo?", empleando en todo momento "un tono acusatorio, inquisidor e incluso capcioso", asevera la fiscal.

Con estos comentarios, la joven se sintió "culpable y responsable de lo sucedido, generándole una gran angustia, dudando de sí misma, desistiendo de denunciar los hechos, ya que si bien no estaba muy convencida per se de denunciarlos", lo cierto es que "la actitud de la médico forense acusada la hicieron decidirse por completo a no hacerlo al pensar que si ella no la creía, ¿qué sentido tenía formular una denuncia?".