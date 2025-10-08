La magistrada que archivó el caso Isofotón asciende hasta la Audiencia de Sevilla

Los movimientos se suceden en el Palacio de Justicia ante la marcha de algunos magistrados y las bajas de otros. El más significativo, porque tiene vocación de permanencia, es la llegada de Yolanda Rueda desde el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla a la Sección Cuarta, especializada en violencia sobre la mujer. Allí sustituirá a Elvira Alberola, que en junio se marchó a la Audiencia de Valencia.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el nombramiento de Rueda en su edición de este lunes 6 de octubre, aunque la magistrada no se incorporará hasta la próxima semana. Fue candidata a la presidencia de la Audiencia de Sevilla, la más joven de los seis aspirantes, y ahora coincidirá en la Cuarta con quien resultó elegido, Álvaro Martín.

Rueda, de 51 años y afiliada a la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, pasó por el Juzgado Mixto número 1 de Vinaroz (Castellón), el Mixto 2 de Tortosa (Tarragona), el Juzgado de Instrucción 1 de Mataró (Barcelona), el Juzgado de lo Penal 14 de la Ciudad Condal y, finalmente, por esa Audiencia Provincial. A Sevilla llegó en 2022 para dirigir el Juzgado de Instrucción número 3, en el que archivó la investigación contra 39 personas, entre ellas ex altos cargos de la Junta de Andalucía en la etapa socialista, por las ayudas de 80 millones que recibió la empresa Isofotón. La causa, que el PP ya vislumbraba como un nuevo caso ERE, acabó en nada porque se vulneraron los plazos de la instrucción judicial.