La muerte de una tercera víctima inclina el crimen de Los Nietos hacia la cadena perpetua

El crimen ocurrido hace un mes en la urbanización Los Nietos, en Carmona, ha adquirido una nueva dimensión después de que el pasado viernes falleciese el tercer damnificado del tiroteo como consecuencia de las heridas que sufrió durante ese ataque. Como ya son tres las víctimas mortales, el autor material de los disparos puede exponerse a la máxima condena prevista en el Código Penal español: la prisión permanente revisable. Uno de los requisitos exigidos para aplicar ese castigo es precisamente que el acusado haya asesinado a más de dos personas.

La prisión permanente revisable entró en el Código Penal tras una reforma que se aprobó en 2015. Supuestos hay varios, pero el que encaja con el triple crimen de Carmona es el reflejado en el artículo 140.2: “Al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas se le impondrá una pena de prisión permanente revisable”, reza el precepto en cuestión.

La redacción literal del artículo ya provocó cierto jaleo jurídico con otro triple crimen, el del clan del Pollino:la Audiencia no impuso la prisión permanente a ninguno de los condenados por la muerte de una pareja y una niña pequeña en la barriada de Cerro Blanco, en Dos Hermanas, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) modificó ese fallo y acabó castigando al propio Pollino y su padre, el Cabo.

El asesinato también es penalizado con la prisión permanente revisable cuando concurren otras circunstancias, como que la víctima sea menor de dieciséis años de edad o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad; que el homicidio se cometa después de perpetrar otro delito contra la libertad sexual sobre la misma víctima, es decir, que la viole primero y la mate después; o que el delito sea cometido por un miembro de un grupo o una organización criminal.

Los hechos de Carmona ocurrieron en la tarde del 6 de septiembre. Dos individuos irrumpieron en el bar del centro social de Los Nietos y dispararon con una escopeta de cañones recortados. José, el dueño del local, murió en el interior después de recibir un impacto a bocajarro. Marcelo, un cliente habitual, fue abatido a la entrada del establecimiento después de mediar en el conflicto, según algunos testigos. Estas dos víctimas fallecieron allí mismo.

El tercer herido, en principio parroquiano del local, fue alcanzado por otro disparo cuando intentaba huir de la escena del crimen. Fue hallado malherido a pocos metros del bar donde ocurrieron los hechos, cerca de unos contenedores. Cuando fue trasladado al hospital en helicóptero, se encontraba en estado crítico. Poco después se informó de que estaba fuera de peligro inminente, pero su evolución no fue favorable y finalmente falleció el 3 de octubre tras casi un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La investigación, dirigida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, permitió detener en Sevilla capital a dos sospechosos, dos hombres de 39 y 27 años, apenas veinticuatro horas después del crimen. El segundo de ellos, el que niega ser el autor de los disparos, fue arrestado mientras trabajaba. Lo que antes era el Juzgado de Instrucción número 3 de Carmona, sin embargo, decretó para ambos la prisión provisional, comunicada y sin fianza. Están siendo investigados por tres delitos de homicidio.

Los agresores y sus entornos ya intuían lo que ha ocurrido ahora, el fallecimiento de la tercera víctima. Fuentes próximas al caso revelan que familiares del supuesto autor de los disparos ya deslizaban o intentaban atribuir al menos una de las muertes al otro varón arrestado para que así el primero evite la prisión permanente. Este hombre mantenía conflictos previos con el dueño del bar presuntamente vinculados a extorsiones hasta que la víctima se negó a darle más dinero.