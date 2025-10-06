Muere la tercera víctima del tiroteo de la urbanización Los Nietos en Carmona

El despliegue de seguridad de la Guardia Civil en la urbanización Los Nietos, el día del tiroteo.

El hombre que resultó herido de gravedad en el tiroteo ocurrido el pasado 6 de septiembre en la urbanización Los Nietos, en Carmona, falleció este viernes a consecuencia de las heridas que sufrió durante el ataque, según han confirmado a este medio fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. Con su muerte, asciende a tres el número de víctimas mortales de una tragedia que sacudió a esta tranquila barriada sevillana y que aún mantiene abiertas muchas heridas.

La víctima, cuya identidad no ha trascendido, fue alcanzada por un disparo cuando intentaba huir de la escena del crimen. Fue hallado malherido a pocos metros del bar donde ocurrieron los hechos, cerca de unos contenedores, y trasladado en helicóptero sanitario en estado crítico. Aunque en un primer momento se informó de que estaba fuera de peligro inminente, su evolución no fue favorable y, finalmente, ha fallecido tras casi un mes de lucha en cuidados intensivos.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 16:00 horas del sábado 6 de septiembre. Dos individuos irrumpieron en un bar del centro social de Los Nietos y abrieron fuego con una escopeta de cañones recortados. José, el dueño del local, murió en el interior tras recibir un disparo a bocajarro. Marcelo, un cliente habitual y vecino muy querido, fue abatido a la entrada del establecimiento. Según algunos testigos, pudo haber intentado mediar en el conflicto, aunque este extremo no ha sido confirmado por los investigadores.

El tercer herido intentó escapar del tiroteo, pero fue alcanzado por uno de los disparos en plena huida. Su cuerpo fue encontrado junto a una calle sin asfaltar, próxima al bar, y su evacuación en helicóptero alertó a numerosos vecinos que aún no comprendían la magnitud del suceso.

La investigación, dirigida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, permitió detener a los dos sospechosos, de 39 y 27 años, en Sevilla apenas 24 horas después del crimen. Ambos están en prisión provisional, comunicada y sin fianza, y están siendo investigados por tres delitos de homicidio, tras la muerte ahora confirmada del herido.

Según fuentes próximas al caso, el principal autor de los disparos mantenía conflictos previos con el dueño del bar, relacionados presuntamente con extorsiones y peticiones de dinero. Todo apunta a que la negativa de José a entregar una nueva cantidad habría precipitado el ataque.

Vecinos y allegados quedaron consternados por la brutalidad de lo ocurrido. “Es un crimen que destroza familias”, lamentaban en un corrillo junto al cordón policial a las puertas del local donde ocurrieron los hechos, en la calle Azahar.

El caso sigue bajo instrucción en el antiguo Juzgado de Instrucción número 3 de Carmona. Con la confirmación de esta tercera víctima mortal, la calificación de los delitos a los que se enfrentan los acusados podría agravarse, en función del avance de las diligencias judiciales.