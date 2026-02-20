Los mutualistas se concentran ante la sede del PSOE-A en Sevilla para exigir al Gobierno la pasarela al RETA sin "más demoras"

El movimiento #J2 y la Plataforma Pasarela al RETA, que agrupan a miles de profesionales que quieren pasar del régimen de la Mutualidad al de autónomos, han reunido este viernes a varias decenas de abogados, procuradores o arquitectos ante la sede del PSOE-Andalucía en la calle San Vicente para denunciar la "situación de precariedad" que padecen. Es el último de una extensa serie de actos que comenzó hace unos dos años con el objetivo de recalcar que, tras cotizar durante toda su vida en mutualidades alternativas, se encuentran "desprotegidos" de cara a sus futuras pensiones. La protesta, de hecho, estaba convocada en toda España.

Durante la concentración se ha leído un manifiesto que lamenta que, tras cuarenta años de ejercicio profesional, hay miles de afectados que "están recibiendo pensiones de alrededor de 400 euros, sin actualización y sin garantías ante enfermedad o incapacidad". Según el colectivo, se trata de “la mayor estafa a la previsión social profesional de la democracia” y es "consecuencia directa del bloqueo" del Gobierno a la pasarela al RETA, "la única solución real para corregir esta injusticia".

"No somos bancos. Las mutualidades han fallado; los profesionales, no. Sus aportaciones deben reconocerse 1x1 en el sistema público", prosigue el manifiesto, en alusión a que cada euro cotizado en el régimen mutualista opere igual en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

"No es política, es justicia. Existe mayoría parlamentaria suficiente para aprobar la pasarela si el PSOE deja de vetarla", advierte también el comunicado, que resalta que se trata de "pensiones, no subvenciones". "No se pide un favor, se exige que el trabajo y el dinero aportado cuenten igual que los del resto de ciudadanos", añade.

Los mutualistas, en definitiva, reclaman al Gobierno que los miren "a la cara". "Detrás de nuestros títulos hay personas que no podrán jubilarse ni enfermarse como el resto del país. Los más de 100.000 afectados [en todo el país] reclaman al Ejecutivo una respuesta inmediata", apostilla el manifiesto, que no quiere "más demoras".