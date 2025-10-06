Mutualistas por el Futuro: "La pasarela 1x1 al RETA es una pantomima sin ningún sentido"

Miles de abogados mutualistas, agrupados en el movimiento J2, llevan meses batallando con el Gobierno porque han calculado que van a jubilarse con pensiones “ridículas” y exigen una “pasarela” para convertirse en autónomos y que el dinero aportado a la Mutualidad se traspase íntegro al sistema público. Pero en este conflicto no hay un solo bando. Los que defienden las bondades de la antigua Mutualidad de la Abogacía también se han organizado y han creado la asociación Mutualistas por el Futuro (MxF). No son bandos bien avenidos, la verdad. Este segundo movimiento, de hecho, tilda de “mentira” algunas de las reivindicaciones del J2 y como “pantomima” su reclamación de que las cantidades aportadas a la Mutualidad acaben en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

El presidente y portavoz de Mutualistas por el Futuro es el abogado sevillano Ángel Seisdedos. “Nos definimos como la mayoría silenciosa”, afirma para empezar. “Defendemos que las mutualidades parten de la responsabilidad de cada individuo de velar por su futuro. Todos los meses aporto lo que buenamente puedo a mi hucha y las mutualidades hacen inversiones con eso y las aportaciones de todos los compañeros. Porque las mutualidades no son empresas privadas. Yo tengo mi mochila y al final de mi vida laboral tengo una renta de ese dinero que he estado aportando”, explica Seisdedos. “La diferencia con la Seguridad Social es que no tengo pensión de jubilación porque no he aportado y no tengo cotizaciones, pero sí mi pensión por la Mutualidad”, añade.

Apartir de ahí, el primer dardo al J2, que define como “un movimiento destructivo de las mutualidades”. “Se quejan de que van a tener pensiones indignas, pero esto pasa porque no han aportado un dinero suficiente durante su vida laboral”, critica. Seisdedos sí reconoce que “los sistemas de mutualidades no les han ido bien a otros compañeros”, así que “a este perfil se les puede y tiene que ayudar”, pero recuerda que para eso “la antigua Mutualidad de la Abogacía tiene la Fundación Mutualidad”. “Todos somos familia”, agrega.

MxF no entiende por qué los compañeros del J2 critican las dificultades para cambiar la Mutualidad por el RETA. “Yo soy colegiado desde 2020 y he podido elegir entre Mutualidad y Seguridad Social. Y siendo ahora mutualista, perfectamente he podido pasarme a la Seguridad Social cuando he querido. Desde 1995 nadie ha bloqueado a nadie”, relata.

Ángel Seisdedos preside Mutualistas por el Futuro. / M.G.

El J2 denuncia que no se puede abandonar la Mutualidad sin perder lo que se ha invertido durante tantos años: “Muchos estamos condenados a seguir en ella hasta que esto se solucione”, apostillaba hace unos meses su portavoz en Sevilla, Ana Gil. “Lo que vende es J2 es que las Mutualidades los tiene retenidos. Eso es mentira. Yo, como profesional liberal, puedo ser mutualista o estar en el RETA. Si estoy en la Mutualidad y decido pasarme al RETA, lo puedo hacer sin ningún problema. Al contrario, de autónomo a la Mutualidad, no se puede”, replica Seisdedos.

La pasarela de un sistema a otro es precisamente el gran “motivo de colisión”. Seisdedos protesta en primer lugar porque ese eventual traspaso implica que “están hablando de eliminar los fondos propios” de la Mutualidad. Porque la pasarela reclamada es del 1x1: es decir, que todo lo aportado conste como cotizado a la Seguridad Social si se pasan al RETA. “Es una pantomima que se inventa el J2 sin ningún sentido y que consiste en pasar todos los fondos que han aportado y que coticen. Según dicen, los han engañado. Ese es el cántico que tiene este grupo, pero el 1x1 no tiene mucho sentido, no significa un año por un año sino un euro por un euro. Y ahora no puedes hacer ese cargo a la Seguridad Social, tal como está el fondo de pensiones con cada vez más gente más mayor. Si lo haces, lo vas a quebrar”, reflexiona.

“No tiene sentido meterlos [en el RETA] como si hubiesen cotizado con la base mínima, porque no lo han hecho”, prosigue Seisdedos, que en el fondo no es totalmente contrario a esa pasarela de transición entre un sistema y otro: “A favor estamos, lo único que pedimos es que sea ordenada y que no cause más problemas de los beneficios que pueda generar. Esa es nuestra lucha, que la pasarela no sea 1x1 ni obligatoria para todos los mutualistas”, sentencia.

El "odio visceral" a la Mutualidad

La queja básica del J2 se refiere a las malas condiciones económicas en que se jubilarán. “El mutualismo es un sistema de responsabilidad personal. Yo con mis aportaciones sé perfectamente el dinero que voy a cobrar cuando me jubile. Otra cosa es que a día de hoy vea que me voy a jubilar con 200.000 euros y que ese dinero dentro de 40 años no valga lo mismo que hoy. Pero eso es la inflación y economía básica”, argumenta el portavoz de MxF.

El Congreso está tramitando un proyecto de ley que, si se cumple lo que teme MxF, implicaría la desaparición de la Mutualidad y la obligación para todos los profesionales de ser autónomos. Eso ocurriría en un par de años. “2027 es muy poco plazo para que se nos obligue a quitar la opción de elegir entre un sistema y otro. El sistema de la Mutualidad no está fracasado”, reivindica Seisdedos, que no se explica por qué el J2 quiere “eliminar la Mutualidad”. “Le tienen un odio visceral al sistema, que no sé de dónde viene, a pesar de que los ha estado amparando y dando sus pensiones y sus incapacidades”, denuncia.

A pesar de defender la Mutualidad, la asociación Mutualistas por el Futuro es consciente de que el sistema es mejorable. Por eso uno de sus fines es "cambiar la gobernanza" de la organización. “Las mutualidades no son perfectas. Esto es pegarnos un tiro en el pie, porque actualmente controlamos la asamblea general, pero el sistema debería ser más transparente, una plataforma en la que se sepa los euros que hay”, explica el presidente.