Niegan la incapacidad a una auxiliar de ayuda a domicilio por no acreditar sus limitaciones “en ninguno de los grados que pretende”

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha rechazado conceder la incapacidad permanente a una trabajadora de ayuda a domicilio con dolencias lumbar y dorsal. La entidad gestora desestimó su pretensión, ratificada posteriormente por un juzgado al no considerar invalidantes sus lesiones.

En su recurso, la demandante sostenía que no se han reflejado en el expediente dolencias que afectan a los requerimientos de carga biomecánica de la columna cervical, dorsolumbar y mano en su profesión. La Sala de lo Social recuerda que presenta una “hernia discal D12-L1, sin afectación radicular, que le permite una marcha normal, incluso de punteras-talones, con fuerza y sensibilidad distal conservadas”.

Los magistrados indican que sufre dolor dorsolumbar generalizado, pero no permite la exploración por el evaluador porque dice que le va a provocar más dolor, una queja que, según la Sala, contrasta con el hecho de que no tiene citas concertadas en Rehabilitación ni en Traumatología. Asimismo, los juzgadores señalan que, además de la escasa analgesia, como valoró la sentencia, “lleva a concluir que no hay constancia de las limitaciones que dice padecer en ninguno de los grados que pretende, que requieren ser acreditadas, lo que permite la desestimación del recurso de suplicación, siendo aplicable el artículo 235 de la LJS”.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.