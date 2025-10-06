Prisión para el joven que mató a su madre en Brenes

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Lora del Río (Sevilla), en funciones de guardia, ha acordado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Santiago G. F., el joven detenido como presunto autor de la muerte de su madre en la localidad de Brenes. Inicialmente, se le atribuye un delito de homicidio, según ha confimado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Durante su comparecencia en sede judicial, el joven ha prestado declaración. Santiago G. F. se presentó la mañana del pasado viernes en el cuartel de la Guardia Civil de su pueblo, Brenes. Decía que había matado a su madre y venía a entregarse. El crimen se había cometido el miércoles 1 de octubre, dos días atrás, en el piso en el que residía la víctima, en una primera planta del número 57 del Paseo José Fernández Vega, casi a la salida del pueblo, donde continuaba el cadáver. La Guardia Civil envió un patrullero a corroborar el relato del joven, de unos 25 años.

Los agentes que entraron en la vivienda encontraron el cuerpo de la madre, Miriam F. G., tendido en la cama del dormitorio, con un fuerte golpe en la frente, probablemente asestado con un objeto contundente. Tan fuerte que le había hundido parcialmente el cráneo. Los forenses determinaron luego que, a tenor de la descomposición que ya presentaba, el cadáver llevaba allí al menos 48 horas, lo que encaja con el testimonio del hijo. Santiago quedó detenido como presunto autor del parricidio y ahora el juez ha ordenado su ingreso en prisión.

El cuerpo de Miriam, de unos 50 años, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicó la autopsia. Una vez retirados los restos mortales de la víctima, la Guardia Civil trasladó al piso al presunto parricida, para practicar algún tipo de prueba judicial que no ha trascendido. El sospechoso estuvo apenas unos diez minutos en el interior de la vivienda y volvió a salir, esposado y custodiado por los agentes del instituto armado, que lo introdujeron en un patrullero y lo trasladaron de nuevo a las dependencias policiales, donde permanecerá hasta que pase a disposición judicial.

Santiago iba con la cabeza cubierta con la capucha de una sudadera y con la boca y la nariz tapadas con una mascarilla, por lo que su cara no pudo ser captada nítidamente por los fotógrafos y camarógrafos que aguardaban en la acera contraria a la vivienda, en una avenida plagada de tráfico en plena hora punta de un viernes. Poco se sabe de los motivos que llevaron al joven a acabar con la vida de su madre, con la que no residía pero a la que visitaba con frecuencia.

Guardias civiles trasladan al detenido hasta un coche. / David Arjona

Miriam, de origen brasileño, llevaba más de veinte años residiendo en Brenes. Trabajaba cuidando a personas mayores. Santiago vivía con su padre, de nacionalidad española, que estaba separado de la madre. El pasado lunes, el 29 de septiembre, la víctima colgó en su perfil de Facebook una foto de su hijo comiéndose una hamburguesa.

Tampoco ha trascendido qué hizo el presunto asesino durante dos días hasta que decidió entregarse, ni si estuvo conviviendo con el cadáver de su madre durante este periodo. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para tratar de esclarecer todas estas incógnitas.