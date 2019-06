La juez procesa al ex mayordomo del Valle por apropiación de 219.660 euros

La juez de instrucción 10 de Sevilla ha procesado a Antonio Manuel C. L., ex mayordomo de la hermandad del Valle, por el presunto desvío de 219.660 euros de las cuentas de la hermandad. La juez imputa al ex mayordomo presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad documental, ya que entre los años 2011 y junio de 2015 los saldos finales de banco aprobados por el cabildo general de cuentas de la hermandad arrojaron una diferencia respecto a los saldos reales del banco.

Según el informe pericial encargado por el juzgado, "se ha producido un descuadre en las cuentas, se ha realizado un falseamiento de la cuenta de caja y de la cuenta del banco, se han reflejado pagos de operaciones ficticias, alterando los importes de los efectos que se pagaban por banco", y había "supuestos pagos de operaciones reales" en las que no llegaba nunca el dinero al proveedor.

Ingresos inexistentes

El acusado firmó dos documentos de reconocimiento de deuda, uno de 77.152 euros en diciembre de 2015 y otro de 56.847 euros en febrero de 2016. En el primer caso, emitió dos pagarés que fueron impagados y en el segundo envío un WhatsApp al teléfono del hermano mayor adjuntando un documento, que resultó ser falso, en el que hacía constar que su hermana había realizado una transferencia a favor de la hermandad por importe de 70.000 euros. Esa transferencia también resultó ser inexistente, según el auto al que ha tenido acceso este periódico.

Antonio Manuel fue mayordomo de la Hermandad del Valle desde las elecciones de junio de 2011 hasta junio de 2015. En esta fecha, al rendir cuentas en el correspondiente cabildo, indicó que en la cuenta bancaria de la hermandad había un saldo de 26.930 euros.Sin embargo, en febrero de 2016 el nuevo mayordomo observó que el saldo en cuenta "era de poco más de 100 euros" además comprobó que no se habían abonado a diversos proveedores. La juez cifra el total de lo desviado en 219.660 euros, equivalente a los 119.566 euros del descuadre de la cuenta de caja más 50.198 en la cuenta de bancos y otras cantidades adeudadas aunque constan como pagadas que totalizan 49.895 euros.