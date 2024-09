Los procuradores andaluces muestran su preocupación por las "múltiples incidencias" del sistema informático Adriano

El Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores, institución supracolegial que aglutina a los diez Colegios de Procuradores andaluces, ha manifestado su "máxima preocupación por las múltiples incidencias" registradas en el nuevo sistema de gestión procesal denominado @Adriano, sustituto del anterior Adriano, que es la herramienta de trabajo utilizada para la tramitación administrativa por los órganos judiciales andaluces. Estas incidencias tienen una afección directa en el trabajo de los Procuradores que, al ser representantes procesales del justiciable, se constituyen en garantes de la seguridad jurídica que ha de regir en los procedimientos judiciales por sus funciones de control y cumplimentación de los plazos procesales, ha señalado el Consejo Andaluz.

De toda la casuística de incidencias observadas destaca por encima de las demás que @Adriano no cumple con la obligatoriedad de envío simultáneo de notificaciones desde los órganos judiciales a los servidores de los Colegios de Procuradores, "demorándose horas, días e incluso se han detectado casos que no han sido recepcionadas por los Colegios de Procuradores, con el agravante de que los funcionarios de Justicia no pueden visualizar en @Adriano nada más que el día y la hora de envío, pero no su correcta recepción por los destinatarios".

Estos envíos tardíos modifican el cómputo de los plazos que se van sucediendo en el transcurso de la tramitación de los procedimientos judiciales, plazos que son el eje conductor que sostiene los procesos y que se constituye en una información dentro del procedimiento que los funcionarios no pueden obtener en el actual sistema de gestión procesal @Adriano, siendo estos datos esenciales para su posterior control por el órgano judicial, han añadido.

Desde el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores se han realizado gestiones institucionales para solventar estas incidencias, manteniendo una reunión con los responsables de informática de la Consejería de Justicia el pasado 23 de septiembre y realizando una comunicación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se ha traducido en un acuerdo de 24 de septiembre de la Sala de Gobierno de dicho Tribunal en el que textualmente se pone de manifiesto que "aunque se han implementado mejoras, las incidencias persisten, lo que está afectando la prestación del servicio público de Justicia en Andalucía".