La retirada de la medalla de oro a Utrera Molina llega al Tribunal Supremo

Los hijos del ex ministro de Franco José Utrera Molina impugnaron el intento de la Diputación de Sevilla de retirarle sin ningún trámite la Medalla de Oro de la provincia que le concedió en 1969. En su escrito, alegaron que el ex ministro y ex gobernador civil de Sevilla no recibió la condecoración por exaltar la guerra civil o la dictadura, sino por su “dedicación a la provincia”.

La Diputación “se acoge a su antojo” a la Ley de Memoria Histórica, que “no es aplicable al presente caso” pues “en ningún lugar indica que haya que retirar distinciones a quien hubiese ostentado el cargo de gobernador civil durante el periodo franquista”, afirmó el entonces abogado de la familia.

La familia apoyaba la decisión del juzgado de lo Contencioso 7 de Sevilla, que determinó que la retirada de la medalla en un pleno de la Diputación en 2016 se hizo “prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin el dictamen preceptivo del Consejo de Estado o institución equivalente en la comunidad autónoma”.