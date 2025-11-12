El secretario de Facua denuncia por coacciones y amenazas al dueño de la inmobiliaria multado por fraudes a inquilinos

El secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha denunciado en los juzgados de Sevilla por coacciones y amenazas al propietario de la inmobiliaria sancionado por la autoridad de consumo de la Junta de Andalucía por el cobro ilegal de honorarios a inquilinos que había puesto en su conocimiento la asociación. Francisco Javier Ortiz Riquelme, que ahora opera con la marca Elite Homes Real Estate, lleva días exigiendo a Sánchez que elimine la noticia sobre sus nuevas irregularidades publicada el pasado 4 de noviembre en Facua.org. "Quieres que te haga una visita", "no me conoces y me vas a encontrar", "te voy a hundir, hijo de la gran puta", son algunos de los mensajes que le ha enviado Ortiz a través de WhatsApp, ha informado Facua en un comunicado remitido a este periódico.

La semana pasada, Facua dio a conocer una nueva denuncia contra Ortiz después de que consumo le hubiese multado con 7.000 euros por cobrar honorarios a inquilinos, una práctica prohibida por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Si la sanción se produjo cuando el empresario operaba con la marca Estudio Inmobiliario Javier Ortiz, ahora la asociación ha detectado que continúa incurriendo en las mismas irregularidades con un nuevo nombre comercial. Se trata de Elite Homes Real Estate, que coincide con la denominación de una sociedad limitada a nombre de su mujer de la que es apoderado y que no cuenta con oficina abierta al público ni página web.

El pasado viernes, Ortiz pidió al secretario general de Facua que eliminase la publicación sobre la nueva denuncia presentada contra él por la asociación y aseguró a Sánchez que había acudido "al juzgado". Al contestarle que no había ningún motivo para borrar ni corregir la publicado ya que sus irregularidades habían sido contrastadas, el empresario comenzó con sus amenazas: "o la retira de forma amable y aquí no ha pasado nada o usted mismo verá las consecuencias que tiene conmigo". "La Policía Nacional ya lo sabe y el juzgado también", escribió Ortiz a Sánchez al tiempo que le reiteró su exigencia de que eliminase la publicación sobre las irregularidades que continúa cometiendo con los inquilinos.

El periodista y secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez / Europa Press

Al comprobar que esas advertencias no le servían para lograr su objetivo, el empresario cambió de estrategia: "yo a usted lo voy a denunciar ni yo usted lo voy a realizar absolutamente nada siempre y cuando lo retire todo hoy antes de mediodía" (sic), "yo tengo contactos en todos los lugares", "que buenamente no lo retira? Sin problema lo siento pero no me queda otra que hacer la llamada".

"¿Quieres que te vaya a ver en persona?"

Este domingo, al comprobar que la información sobre la denuncia continuaba publicada en la web de Facua y sus redes sociales, Javier Ortiz volvió a escribir a Rubén Sánchez: "Aún se encuentra activa la tontería que has puesto. Me estás leyendo? O quieres que te vaya a ver en persona?". Los mensajes continuaron durante más de dos horas. Entre ellos, una retahíla de insultos y descalificaciones: "impresentable", "embustero", "psicópata", "no eres más que un aficionado que no tiene donde caerse muerto", "imbécil", "hijo de la gran puta"... "Se te van a quitar las ganas de seguir mintiendo".

Pero además, Ortiz se dedicó a amenazar al secretario general de Facua, insistiendo una y otra vez en que eliminara las publicaciones sobre él: "Quieres que te haga una visita y hablamos cara a cara", "¿Sabes qué es lo que me motiva ir a por ti?", "Te he investigado tanto que sé más de ti que tú mismo", "Te veo mañana vale?", "si no lo haces pidiéndotelo como te lo he pedido incluso por favor pues tendré que reunirme contigo", "por las buenas lo he intentando y si quieres seguimos por las buenas", "la cita de mañana sigue en pie a excepción que me mandes las publicaciones retiradas", "no pasa nada crack se te van a quitar las ganas de seguir mintiendo".

El empresario finalizó sus mensajes con estas advertencias: "Evite entrar en disputas", "Se lo aconsejo no se venga arriba", "Ni una tontería más te aguanto", "Porque no amenazo pero no me conoces sinvergüenza no me conoces y me vas a encontrar", "Te voy a hundir", "Y eso sí es una amenaza hijo de la gran puta", "multiplica por 4 lo que hagas", "te doy mi palabra".