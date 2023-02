La joven sevillana que estudia reclamar una indemnización por la ley del "sí es sí" reúne a medio centenar de afectadas

Lucía Castro, la joven sevillana que está liderando un movimiento social para tratar de reclamar una indemnización para las víctimas de abusos sexuales que se han visto perjudicadas por la ley del "sólo sí es sí", ha conseguido reunir ya a medio centenar de personas, entre afectadas por la reforma de los delitos y otras que quieren mostrar su colaboración.

La joven, cuyo tío se benefició de una rebaja de seis meses en su condena, ha explicado a este periódico que ya se han puesto en contacto con ella un total de 55 personas, entre las cuales, según ha dicho, hay "un poco de todo", aunque está teniendo "bastantes apoyos".

Entre esas personas que han hablado con ella -ha creado incluso el siguiente correo electrónico para ello afectadas.leysiesi@gmail.com-, hay algunas "víctimas directamente afectadas por la ley" del sólo sí es sí, otras que están a la espera de juicio, incluso personas que "no han denunciado y que quieren iniciar el proceso de denuncia", así como bastantes abogados, psicólogos y asociaciones que se han mostrado dispuestas a aportar la "máxima ayuda posible".

Lucía ha comentado incluso el caso de una joven que no se había podido permitir un abogado particular y por tanto "no la tenían al tanto de si su agresor había pedido o no la reducción de condena" y a través de ella la ha puesto en contacto con una letrada que le está ayudando.

"He hecho un grupo de whatsapp con las víctimas que hemos pasado por algo parecido y nos está sirviendo de apoyo emocional y de acompañamiento también en todo esto que está pasando" con las revisiones y rebajas de penas en aplicación de la nueva le garantía integral de la libertad sexual, ha detallado Lucía Castro, que ha señalado que ella está siendo "el medio para que la gente que necesita ayuda y los que quieren colaborar" se pongan en contacto.

En cuanto a la posible reclamación de la indemnización por los "daños y perjuicios" causados, ha recordado que aún no tiene novedad, dado que se trata de una cuestión que está en manos de su abogado, el letrado Manuel Manzaneque.