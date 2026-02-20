Vox se personará en la causa judicial contra Rafael Pineda por la venta de la parcela de Emvisesa

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que la formación política se personará como acusación popular en el Caso Pineda y ha anunciado que registrará una moción urgente para la creación de una comisión de investigación municipal que esclarezca el caso de la operación de compraventa de unos terrenos propiedad municipal de la que se beneficiaron un ex concejal socialista, Rafael Pineda, su esposa, un técnico de Emvisesa y otras dos personas más que resultaron todos detenidos por la Guardia Civil en la jornada del pasado martes.

La portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha manifestado que “el caso Pineda tiene todos los ingredientes de un gran caso de corrupción al más puro estilo de la vieja guardia socialista, la del pelotazo rápido y con grandes beneficios con terrenos públicos de por medio. La cuestión es llegar hasta el final del caso desde su origen, conocer las ramificaciones, el contexto y las fechas en la que se produjo el supuesto hecho delictivo, con un alcalde socialista que también tuvo las mayores responsabilidades urbanísticas, y las diferentes responsabilidades municipales de mucho poder que ostentó en su día el señor Pineda”.

“El Ayuntamiento de Sevilla, como principal perjudicado, debe hacer todo lo que esté en su mano para aclarar lo ocurrido porque es el principal perjudicado, y a la vez intentar recuperar los casi tres millones de euros que se llevaron unos cuantos socialistas, los que se creían los más listos de la clase. Pero además, queremos que se haga público el resultado de la auditoría del patrimonio terciario de Emvisesa y de todas las operaciones en las que intervino el funcionario detenido al que la trama le pagó casi 80.000 euros como, supuestamente, artífice de la operación. Además, consideramos que habría que investigar la gestión del señor Pineda en la Delegación de Medio Ambiente y cuando estuvo al frente de la empresa pública de limpieza Lipasam”.

Cristina Peláez. / Vox Sevilla

Peláez, al respecto, ha subrayado que “sólo por casualidad se ha podido descubrir este delito que por muy poco podría haberse convertido en el pelotazo perfecto de no ser por una llamada de Pineda a un amigo narcotraficante que estaba siendo investigado por la Guardia Civil que, además, ha puesto de relieve no sólo el carácter supuestamente corrupto de Pineda, o sus relaciones con el narcotráfico, sino también ha descubierto otras irregularides de socialistas ilustres como el alcalde de Gines”.

Por último, la portavoz de Vox ha detallado que “la corrupción socialista, el negocio en el que el PSOE ha convertido a Sevilla supone no sólo un menoscabo al erario público sino la paralización del presente y el secuestro de nuestro futuro, como hemos podido comprobar con la paralización de las obras del Puente del Centenario, origen del mangazo del secretario de organización socialista; las obras de los túneles de la SE-40 cuya paralización costó más dinero que si se hubieran construido, o los recientes casos de presuntos abusos sexuales del alcalde socialista de La Algaba o la presunta violación a un joven en Albaida que intenta tapar el Ayutamiento socialista de la localidad. Es un ambiente de corrupción generalizada marca PSOE realmente asfixiante y nadie da la cara, ni el secretario general del PSOE de Sevilla, ni el portavoz socialista señor Muñoz ni por supuesto la candidata socialista a la Junta y vicepresidenta María Jesús Montero”, ha concluido.