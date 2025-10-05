Otro retraso en el diagnóstico de un cáncer y le niegan su historia clínica

Un paciente de cáncer sevillano ha presentado una queja en la Consejería de Salud, en la que denuncia que en los últimos meses ha reclamado hasta en cuatro ocasiones la entrega de su historial clínico sin haberlo logrado. El enfermo, que tiene 71 años, asegura que es otra víctima más del retraso en el diagnóstico de un cáncer, un dictamen que se demoró durante más de un año y por el que está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales, para lo cual necesita acceder a su historial clínico, según ha explicado a este periódico su abogado, Francisco Tejado Vaca.

El letrado relata que su cliente acudió en reiteradas ocasiones, durante varios meses, para pedir cita, solicitar una analítica del PSA (Antígeno Prostático Específico) y poder hablar con el especialista, dado que tenía "muchas molestias en la zona de la próstata". Después de insistir mucho, le dieron una cita en el servicio de Urología del hospital San Juan de Dios de Bormujos para el 26 de octubre de 2023. Fue entonces cuando le comentó al especialista los problemas que tenía, pero "el urólogo ni le escuchó y le dijo que le iba a mandar una analítica, y que en unos diez días le volverían a llamar para valorar sus problemas".

Sin embargo, pasaron semanas y meses sin que lo llamasen. "El paciente pasaba por el servicio de Urología para solicitar información sobre lo que estaba pasando, pero le decían que la lista de espera era muy grande, y que no se preocupase cuando le tocara le llamarían", añade el letrado, que señala que ya en ese momento el paciente estaba muy mal y tenía "dolores insufribles".

El paciente asegura que le decían que la lista de espera era grande y le llamarían

Ante esta situación, el hombre pidió varias citas para su médico de familia, ya que en Urología y en el laboratorio "rechazaban citarlo, no sabiendo por qué, si bien le decían que por protocolo el PSA sólo hacían al año".

El paciente indica que su médico de familia le tramitaba las citas al servicio de Urología, y allí lo rechazaban o no se las daban. Durante 2024, seguía con muchísimos dolores y veía cómo iba perdiendo kilos de forma apresurada -había perdido ya 15 kilos- y también sus facultades físicas. Así aguantó durante más de un año hasta que el 12 de septiembre de 2024 le hicieron una analítica que confirmó que tenía cáncer, un diagnóstico que fue confirmado porque el PSA el 26 de octubre de 2023 le había dado 5,75 y en septiembre se había disparado hasta 171, lo que suponía un "estado avanzado de la enfermedad". Ese mismo día le hicieron una analítica urgente, que puso de manifiesto que tres días después el PSA estaba ya en 176. "La especialista llamó al hospital de San Juan de Dios del Aljarafe y al Virgen del Rocío, y en ese momento lo enviaron de forma urgente al hospital", indica el letrado que le ha contado su cliente. Como consecuencia del retraso en el diagnóstico, la enfermedad se ha extendido, tiene metástasis en el sistema óseo y en el linfático.

Cuatro veces ha pedido ya su historial clínico

Pero la lucha de este sevillano no es sólo contra la enfermedad, sino también con la Administración sanitaria, puesto que el paciente denuncia que lleva meses pidiendo la entrega de su historial clínico sin lograrlo, a pesar de que lo ha solicitado ya hasta en cuatro ocasiones e incluso ha puesto ya el caso en manos de su abogado. Francisco Tejado ha presentado esta misma semana una queja ante la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, en la que explica que este sevillano, debido a la patología de "extrema gravedad" que padece, solicitó en su centro de salud una copia completa de su historial médico. "Y respondiendo a su petición recibió una comunicación del Hospital de Valme, en la que le decían que no le constaban informes del Área Sanitaria Sur de Sevilla", en concreto, le decían que no constaban informes clínicos del paciente, que "dicha documentación se tiene que solicitar al hospital universitario Virgen del Rocío", según consta en una carta que le enviaron desde el servicio de Atención a la Ciudadanía el pasado 17 de julio de 2025.

El paciente reclama su historial completo (informes, pruebas, analíticas, imágenes, etc.) a los efectos del "estudio del ejercicio de acciones legales por la deficiente asistencia sanitaria que recibió". En la queja, el abogado cuenta que además de "no haberle detectado un cáncer de próstata en el momento adecuado, a pesar de visitar frecuentemente los servicios médicos de su centro de salud y hospital de referencia, ahora no se le entrega su historial a pesar de que es una persona en una situación muy delicada y extrema, debido a la extensión del cáncer".

La falta en la entrega de la documentación, concluye el letrado se produce en contra del artículo 18 de la ley 4/2022 de 17 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente, en cuanto a su derecho al acceso a la historia clínica. "Y se le impide que pueda conocer primero, su historial, y después poder decidir el tipo de acciones legales que desee interponer".

Por último, Francisco Tejado asegura que lo que ha sucedido con este paciente "no es más que otra parte de la verdadera novela negra que se vive en la sanidad pública, con una decisión adoptada de privatización de la sanidad pública" y como prueba de ello cita, por ejemplo, "lo que está ocurriendo con los cribados del cáncer de mama".