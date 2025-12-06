El nuevo sistema de bicicleta pública en Sevilla aspira a ser metropolitano a partir de 2027

El futuro de la bicicleta pública en Sevilla se ha debatido esta semana, de cara a la licitación de la Gerencia de Urbanismo para renovar el sistema ante el fin del contrato con Sevici en 2027, tras 20 años de servicio. En el debate, organizado por Urbanismo y conducido por Manuel Calvo, consultor especializado en movilidad sostenible, han participado expertos, operadores de sistemas de bici pública (Sevici, Inurba, Fifteen y Serveo), Tussam y el área de Movilidad. Fue el miércoles 3 de diciembre en la sede de Turismo del Paseo Marqués de Contadero.

La jornada ha servido para señalar los requisitos que debe tener a partir de 2027 el nuevo sistema de la bici pública en Sevilla: consideración como un transporte público más de la ciudad integrado con los demás modos de movilidad (intermodalidad) que implica su inclusión en la tarjeta del consorcio de transportes, y que el Ayuntamiento lidere su prolongación metropolitana para aprovechar la red de carriles bici de 300 a 400 kilómetros de longitud aparte de los 200 kilómetros de la capital, flota mixta (mecánica y eléctrica) y estaciones virtuales más flexibles, en palabras de Carmen Hernández Rey, arquitecta jefa del servicio de sostenibilidad e innovación de la Gerencia de Urbanismo.

Hay consenso en que la bici eléctrica tiene que jugar un papel importante en el servicio (su porcentaje tendrá que definirse) para llegar a todos los usuarios; que estén conectadas y con tecnología inteligente para analizar los datos y registrar el vandalismo. Los operadores (Inurba, Fifteen y Serveo) coincidieron en que las bicis mecánicas tienen tarifas más baratas y aportan menos ingresos que las eléctricas.

Carmen Hernández Rey, arquitecta jefa del servicio de Sostenibilidad e Innovación Urbana de la Gerencia de Urbanismo. / D.S.

Sobre las estaciones, la idea es combinar las ancladas en el suelo con virtuales (en áreas geolocalizadas en la app donde se puede dejar y recoger bicicletas sin anclajes físicos) que permiten flexibilidad en zonas congestionadas o temporales. En Helsinki, las bicis se cargan unas a otras.

Respecto al modelo de gestión, a nivel nacional el contrato de servicio o suministro de 3 a 10 años es el que más se usa (59,5%) en los casi 40 sistemas de bici pública que funcionan. El más ventajoso, según Serveo, es que el Ayuntamiento aporte un 40% y un 60% restante se recaude con tarifas y promoción publicitaria. La modalidad de basarlo en ingresos por publicidad, como Sevici en Sevilla, es residual en nuestro país.

Manuel Calvo, consultor especialista en movilidad sostenible. / José Ángel García

Manuel Calvo: "Hay que darle la vuelta a que el 70% del espacio público en Sevilla lo ocupen los coches"

Manuel Calvo, que también es miembro de la asamblea ciclista A Contramano, subraya que la bici pública en Sevilla debería incluir su prolongación metropolitana porque “el 50% de los viajes que se producen en el área metropolitana de Sevilla tienen una duración inferior a cinco minutos”.

El experto recalca la importancia de que el sistema de bicicleta pública sea considerado como transporte público. “Desde el año 2007 el transporte en bicicleta es un elemento importante de la movilidad de la ciudad y debe ser tratado como tal. Desde una perspectiva de sostenibilidad y mayor eficiencia económica, el futuro de la movilidad en las ciudades va a tener que estar organizado en torno a la movilidad activa: el peatón y la bicicleta”.

“La bicicleta y el peatón tendrían que estar canalizando alrededor de un 60% de los desplazamientos. Y esto implica una reconsideración de cómo se reparte el espacio público. Actualmente el 70% de ese espacio está ocupado por los automóviles y todo lo demás ocurre en el 30% restante. A eso hay que darle la vuelta”.

El dato para trabajar en esta dirección es que por un carril de 3 metros y medio de ancho pasan 2.000 personas a la hora en coche y por ese mismo carril pasan 15.000 ciclistas o 20.000 peatones. Por eso el coche es el medio más ineficiente para el transporte de personas.

Calvo defiende que todas las ciudades están debatiendo sobre la organización y la gestión del espacio ocupado por veladores, mobiliario urbano, arboleda, etc. “En realidad el problema es que todas esas actividades se desarrollan solo en el 30% del espacio porque nadie cuestiona que el 70% del espacio lo ocupen los coches. Un reparto mucho más grande de ese espacio público a todas estas actividades que colisionan lo solventaría”. Para las estaciones físicas de la bici pública también habría sitio de sobra, si se amplía ese espacio público, opina.

Ese reenfoque del espacio público se está viviendo en grandes ciudades como París, Londres, Barcelona y más pequeñas como Pontevedra, Vitoria por pura eficiencia económica y de sostenibilidad ecológica.

En el caso de Sevilla, la Gerencia de Urbanismo cree en la bici pública como una parte importante de la movilidad de la ciudad, como dicen los datos. Y Turismo manifestó su interés en la imagen de marca que supone la bicicleta en general e hizo hincapié en la importancia del tratamiento del espacio público como elemento de promoción turística.

La bici pública en Sevilla la gestiona actualmente Sevici (JCdecaux) con 32.000 usuarios. Calvo admite que el sistema requiere una modernización que atraerá más usuarios “siempre y cuando se haga bien”. “Es una concesión que tiene 20 años y ahora tenemos la oportunidad, en el contrato nuevo, de renovar también el sistema en la tecnología”. Reconoce que los vehículos tienen otras posibilidades: la bici eléctrica, la geolocalización, las herramientas de gestión digital.

Respecto a la extensión metropolitana de la bici pública, que funciona en Valladolid, Valencia y Barcelona, defiende que en Sevilla se podría llevar a San Juan Bajo, Camas y La Algaba.