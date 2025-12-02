Adiós al carril bici de Asunción que se construyó hace 15 años

El Ayuntamiento de Sevilla ha borrado definitivamente las marcas que delimitaban el carril bici de la calle Asunción y se ha colocado una señal de prohibido el paso a ciclos de dos ruedas con el letrero de “zona peatonal”.

Varios operarios de la Gerencia de Urbanismo han trabajado estos días para suprimir las marcas blancas del carril ciclista de Asunción que se construyó cuando esta vía se hizo peatonal. Fue en el último mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE-IU), allá por el año 2009-2010.

El gobierno local de José Luis Sanz (PP) alega que, ante la queja de los comerciantes y vecinos de la zona, ha fulminado este carril y precisa que los ciclistas cuentan como paso alternativo con el carril bici de la paralela Juan Sebastián Elcano, recién reurbanizada.

En 2012, durante el gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) se limitó la circulación de ciclos por este carril bici de Los Remedios a petición de las asociaciones de comerciantes y vecinos. Por aquel entonces se prohibió circular en bici por Asunción los días laborables por la tarde (16:00 a 21:00) y los fines de semana durante casi todo el día (9:00 a 21:00).

Hay más carriles bici sentenciados en Sevilla capital en otras calles peatonales. El de la Avenida de la Constitución será el segundo en desaparecer también por la alternativa de circular en bici por el Paseo de Colón. Se suprimirá con la obra de reforma del pavimento que el Ayuntamiento ha comenzado por la Plaza Nueva.

La vía ciclista de Triana que discurre por la calle San Jacinto, también peatonal, se mantendrá como está por ahora porque el Ayuntamiento no encuentra un trazado alternativo, a diferencia de lo sucedido en Asunción y la Avenida.