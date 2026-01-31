La tragedia de Adamuz eleva los viajeros del avión en más de 27.000 y los del autobús en 5.000

El aeropuerto de Sevilla, desde donde parte el vuelo de Iberia con Madrid, y autobuses de Socibus con viajeros.

La interrupción de la Alta Velocidad entre Andalucía y Madrid por el trágico accidente en Adamuz (Córdoba) ha generado un importante aumento de los desplazamientos en esta ruta tanto en avión como en autobús, medios de transporte alternativos que han ganado 27.300 y 5.000 viajeros respectivamente tan solo desde el día siguiente del siniestro (19 de enero) hasta hoy, según los datos aportados a este periódico por Iberia y por Socibus.

La compañía de autobús que realiza en exclusiva las dos rutas regulares entre la comunidad andaluza y Madrid explica que el incremento de pasajeros ha sido cercano al 70%. En el caso de Iberia, los aviones han elevado las plazas disponibles un 74% en el caso de Sevilla y un 57% en lo que respecta a Málaga.

El coche particular, alquilado o el compartido a través de BlaBlaCar es otra de las grandes opciones para evitar los escasos trenes que circulan en este trayecto con transbordo obligado en autobús en el tramo entre Córdoba y Villanueva de Córdoba. La autovía a Madrid (A-4) viene más cargada de tráfico de lo normal por este motivo, según el testimonio de varios conductores que realizan habitualmente esta ruta.

El tren entre Andalucía y Madrid ha perdido miles de viajeros porque el tiempo de viaje del trayecto no baja de las 5 horas debido al transbordo obligado por carretera (entre Córdoba y Villanueva de Córdoba) y porque apenas hay servicios disponibles, lo que hace que se agoten las pocas plazas enseguida. Esto unido al miedo a usar el tren disuade a no pocos usuarios de viajar en ferrocarril.

Las estadísticas demuestran que el tren no está siendo una preferencia mayoritaria de transporte en la ruta entre Andalucía y Madrid. En los siete primeros días (20 a 27 de enero) tras el accidente de Adamuz han usado los trenes al plan alternativo de transporte un total de 21.186 personas, según datos de Renfe correspondientes.

Avión

La única compañía aérea que cubre la ruta con Madrid, Iberia, ha reforzado su operativa habitual en Andalucía para facilitar los viajes hasta la capital de España hasta el domingo 15 de febrero con 27.362 plazas, en su mayor parte entre Sevilla y Madrid, trayecto que cuenta con 19.270 plazas adicionales que suponen un incremento del 74% de su capacidad. La conexión con Málaga se ha dotado con 5.856 plazas añadidas, un 57% más. El refuerzo beneficia también a los pasajeros de Granada y Jerez.

El precio del avión en clase turista para estas rutas se ha fijado en un tope de 99 euros al menos hasta el 15 de febrero.

La demanda de avión entre Madrid y Sevilla es tan alta que se agotan los billetes y hay usuarios que están recurriendo a volar hasta destinos cercanos como Casablanca (Marruecos) o Lisboa (Portugal) para coger desde estos puntos un vuelo directo a Sevilla.

José, vecino de Utrera, relata la peripecia de seis horas y un coste superior para el bolsillo que sufrió para llegar hasta Sevilla vía Lisboa. "Ha sido caótico llegar hasta Sevilla. Tuvimos que coger un avión de Madrid a Lisboa que salió a las 10 de la mañana, hacer escala en Lisboa durante 2 horas y luego volver a Sevilla. Hasta las 4 de la tarde no llegamos a Sevilla porque también se retrasó el vuelo de Lisboa a Madrid", explica. En su caso descartó el coche y el BlaBlaCar por el mal tiempo con lluvia y nieve que se esperaba esos días en la zona de Despeñaperros. Para la vuelta tiene que volver a coger un avión por falta de tren.

La alternativa de Madrid-Casablanca y Casablanca-Sevilla le supuso 5 horas y media de viaje a José Ramón, vecino de El Viso del Alcor.

Autobús

El autobús ha ganado de golpe 5.000 viajeros en estas primeras semanas tras la tragedia de Adamuz "por el miedo a viajar en tren y el bloqueo de la vía por el accidente", recalca la compañía Socibus, que explica que esta avalancha de pasajeros registradas en sus dos líneas regulares entre Andalucía y Madrid supone casi un 70% más de demanda. El trayecto dura entre 6:15 y 7:15 horas.

Los fines de semana, sobre todo viernes y domingos, se llenan a diario entre 30 y 35 autobuses entre ambos trayectos (de 15 a 16 a la ida y otros tantos a la vuelta), cuando la media anterior al accidente de Adamuz era de 6 a 8 autobuses (de 3 a 4 de ida y otros tantos de vuelta).

"Estamos en las cifras de pasajeros que teníamos a mediados del año 2000, antes de que perdiéramos gran cantidad de viajeros por la competencia del tren", relatan fuentes de la empresa, que subrayan que para afrontar el transporte de estos miles de viajeros Socibus se ha visto desbordado y ha tenido que recurrir a alquilar autobuses a terceros o a contar con empresas asociadas.

El nuevo abono estatal de transporte para autobuses que permite viajes ilimitados por 30 a 60 euros al mes atrae aún más demanda a este medio de transporte, destaca la empresa. Lo que es la vida: este abono se empezó a comercializar justo al día siguiente de la tragedia de Adamuz, el 19 de enero.

Ventanilla de Renfe en la estación de Santa Justa / José Ángel García

Tren

Moverse en tren hasta Madrid requiere un trayecto superior a 5 horas en AVE o Alvia con trasbordos en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba tras la interrupción de la Alta Velocidad y al precio de 40 euros, una situación que se podría mantener hasta el 7 de febrero.

Los servicios especiales de tren que ofrece Renfe entre Andalucía y Madrid se limitan a 7 trenes diarios con origen en Madrid (cuatro hacia Sevilla y tres hacia Málaga) y 5 trenes diarios con origen en Andalucía (tres desde Sevilla y dos desde Málaga).

La reducción de servicios ferroviarios es absoluta si comparamos la situación actual con los 30 trenes que circulaban a diario antes del accidente del sumando ambos sentidos.

Estos son los horarios disponibles, según anuncia Renfe en su web, aunque es complicado encontrar plaza en hora punta.

Con origen en Madrid:

Madrid-Puerta de Atocha (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:07).

Madrid-Puerta de Atocha (9:00)-Málaga María Zambrano (14:23).

Madrid-Puerta de Atocha (11:00)-Sevilla Santa Justa (16:07).

Madrid-Puerta de Atocha (13:00)-Málaga María Zambrano (18:18).

Madrid-Puerta de Atocha (15:00)-Sevilla Santa Justa (20:07).

Madrid-Puerta de Atocha (17:00)-Málaga María Zambrano (22:23).

Madrid-Puerta de Atocha (19:00)-Sevilla Santa Justa (00:07).

Con origen en Andalucía:

Sevilla -Santa Justa (6:03)- Madrid-Puerta de Atocha (11:14)

Málaga -María Zambrano (7:55)- Madrid-Puerta de Atocha (13:14)

Sevilla -Santa Justa (9:55)- Madrid-Puerta de Atocha (15:14)

Málaga-María Zambrano (11:55)- Madrid- Puerta de Atocha (17:14)

Sevilla-Santa Justa (14:01)- Madrid-Puerta de Atocha (19:12)

Málaga-María Zambrano (15:55)- Madrid-Puerta de Atocha (21:14)

Sevilla-Santa Justa (18:03)- Madrid- Puerta de Atocha (23:14)

Renfe avisa al usuario de que "debido al accidente ferroviario ocurrido el día 18, el trayecto entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realizará por carretera" y se añade que se habilitan los cambios y anulaciones gratis en este tren, no se admiten mascotas ni bicis ni se presta servicio de acompañamiento a menores.

Más de 8 horas de trayecto dura el tren de media distancia que sale a las 10:55 y llega a las 19:06 a un precio de 40,55 euros. El viaje es tan largo porque coge la ruta por Extremadura y continúa por Guadalcanal hasta Los Rosales antes de entrar a Santa Justa.