Maria Arnal i Marcel Bagés ofrecerán el concierto inaugural de Monkey Week

Los catalanes Maria Arnal i Marcel Bagés, autores el pasado 2017 del galardonado 45 cerebros y un corazón -mejor álbum, mejor álbum pop, mejor artista emergente y mejor canción en la última edición de los Premios de la Música Independiente- serán los encargados de protagonizar el próximo 22 de noviembre el concierto inaugural de la X edición del Monkey Week en el Teatro Alameda, un escenario que compartirán con la trapera chilena Tomasa del Real.

El ya veterano híbrido entre festival musical urbano y feria profesional, que se celebrará por tercera vez en Sevilla tras su nacimiento y crecimiento en El Puerto de Santa María, ha presentado este jueves un primer avance de su programación, que se desarrollará entre el 19 y el 24 de dicho mes concentrando el grueso de su oferta -el ya tradicional circuito de showcases por diversos espacios del entorno de la Alameda de Hércules- entre el jueves 22 y el sábado 24.

En el cartel de la nueva edición de Monkey Week, que como ya adelantó este diario traslada sus fechas de octubre a noviembre, figuran ya nombres como los de Pony Bravo, Novedades Carminha, Toundra, Perro, The Parrots, Baywaves, Casas y La Pistola, La Big Rabia, San Jerónimo, Terry V. Tori, The Magic MOR y Vera Fauna, entre otros. En no pocos casos, se trata de nombres que ya pasaron por el festival en algún momento de su historia y que ahora vuelven convertidos en cabezas de cartel para celebrar su décimo aniversario.

"Nosotros hemos crecido a la par que el festival, desde el comienzo con aquel Freek Fest -decía en la presentación Pablo Peña, de Pony Bravo, respecto al germen portuense del Monkey-, y siempre ha sido como estar en casa. Crece, pero mantiene su esencia y sigue apostando por carteles diferentes".

Respecto a ese crecimiento, motivo último de su traslado a Sevilla, quedan pocas dudas: la pertenencia a redes como Innovation Network of European Showcases (Ines) y el trabajo continuado de organismos como la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) deriva este año en la presencia de "35 programadores europeos y entre 80 y 90 compradores internacionales", cifra Tali Carreto, uno de los codirectores del festival. De hecho, tal como ya se anunció, el 70% de ponencias de las jornadas profesionales se realizarán este año en inglés y, novedad, podrán ser seguidas por el público no acreditado en streaming abierto.

Crecen, también, los talleres organizados por Fundación SGAE, que este año serán dos. Por un lado, Félix Arribas e Ignacio Martín, veteranos integrantes de Los Pekenikes, dirigirán un laboratorio de creación inspirado "en la música pop española de los 70". Los interesados en participar pueden presentar sus propuestas hasta el próximo 27 de agosto y, de entre todas las recibidas, serán escogidas seis que posteriormente se presentarán en directo con un concierto el días 24. Menos detalles se han ofrecido del otro taller, el que conducirán la cantaora Rocío Márquez y Nuria Capote (Furia Trinidad), consistente en la transcripicón de clásicos del pop español para su interpretación en vivo a cargo de una escolanía infantil de 40 voces y un grupo de rock, Los Jaguares de la Bahía de Paco Loco.

Consolidada aparece también la colaboración de la Universidad Internacional de Andalucía con la iniciatva Música abierta, que tras una convocatoria previa y posterior selección presentará este año conciertos del inclasificable y brillante guitarrista sevillano Raúl cantizano, Uniforms y Mounqup.

El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, declaraba su "satisfacción por la consolidación de esta cita con la música", que "en poco tiempo ha echado anclajes muy significativos". El Ayuntamiento aporta en esta ocasión 50.000 euros a un presupuesto estimado de 280.000, cubierto al 40% mediante ayudas públicas y patrocinios privados.

Los primeros abonos están ya a la venta, por tiempo limitado, al precio de 40 euros (50 euros incluyendo el concierto inaugural.