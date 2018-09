Monkey Week suma 73 nuevas bandas a su cartel

La décima edición del festival y feria profesional musical Monkey Week, que se celebrará en diversos escenarios del entorno de la Alameda de Hércules entre el 19 y el 24 del próximo mes de noviembre, ha realizado este miércoles un segundo avance de programación, sumando a su cartel 73 nuevos nombres.

Así, a bandas y solistas ya anunciados, como Maria Arnal i Marcel Bagés, Pony Bravo, Baywaves, La BIG Rabia, Novedades Carminha, Perlita, Perro, San Jerónimo, Terry vs. Tori, The Magic Mor, The Parrots, Toundra y Vera Fauna, entre otros, se suma ahora una extensa batería de propuestas fundamentalmente centrada en la escena nacional, aunque también con notable presencia foránea gracias a la incorporación de Monkey Week, el pasado año, a la Innovation Network of European Showcases (Ines), red europea de festivales de showcases. Gracias a esta colaboración, que ya ha favorecido varias actuaciones de grupos españoles en diversos países del continente, este año podrá verse en Sevilla a formaciones como la belga It It Anita, la eslovena Haiku Garden, la austriaca Wandl o la sueca Baby Jesus, entre otras.

En cuanto a la nutrida lista de incorporaciones nacionales, destacan nombres como el de Boyanka Kostova, grupo de trap en gallego paralelo al dúo de electrocumbia Esteban & Manuel, que ya puso patas arriba el festival y que este año repite en la programación; el jerezano afincado en Sevilla Bronquio (quien a comienzos de verano firmaba, precisamente, una brillante colaboración con Esteban & Manuel, Tu portal); los canarios GAF y La Estrella de la Muerte y Pumuky; los gaditanos Los Jaguares de la Bahía y Nadie Canta; los sevillanos, Riverboy, Los Voluble y Los Reyes Magos (estos últimos, recién desembarcados en Bandcamp con tres brillantes canciones de psicodelia sesentera); los granadinos Trepàt; los madrileños Tigres Leones y los bilbaínos Vulk, que también reinciden tras dos conciertos incendiarios en la edición de 2017.

Por último, la cada vez mayor relación de Monkey Week con agencias, sellos discográficos y festivales similares al otro lado del Atlántico facilitará este año la presencia en Sevilla de grupos y solistas como Carmen Costa, Los Viejos, Dromedarios Mágicos y Quiero Club, todos procedentes de México, y Las Yumbeñas y The Kitsch, formaciones colombianas ambas.