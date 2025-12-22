De la ilusión a los nervios: uno de los niños de San Ildefonso para a secarse el sudor y beber agua tras cantar un cuarto premio

Alisce Ríos Gonzales y Piero Rai Chávez Huaroto han sido los niños de San Ildefonso que han cantado el primer cuarto premio de la Lotería de navidad 2025, el 78744. La bola, que ha agraciado con 124 millones a la localidad jienense de Cazorla, ha salido a las 9:53 horas. Al margen de la ilusión por cantar este premio, uno de los miembros de esta pareja ha protagonizado algunos momentos de apuro durante esta segunda tanda de premios.

Justo después de presentar este cuarto premio ante la mesa, los nervios han comenzado a pasarle factura a Piero Rai. El niño se ha trabado al pronunciar los números, le ha preguntado en alguna ocasión al interventor e incluso ha sacado su pañuelo para secarse el sudor de la frente. Piero también ha tenido que parar a beber agua antes de terminar la tabla. Una montaña rusa de emociones para el que ya es uno de los protagonistas de esta jornada ilusionante.

Un cuarto y dos quintos caen en Andalucía

El sorteo extraordinario de Navidad, que se celebra cada 22 de diciembre es una tradición BIcentenaria a la que cada año, los andaluces esperan con ilusión que la suerte vuelva a sonreírles. A las 11:00 horas de este lunes, han salido un segundo premio, el 70048, vendido íntegramente en Madrid. Más tarde, un cuarto premio, el 78477, pellizcaba a la localidad de Cazorla, donde una administración de lotería ha vendido 120 series íntegras, un total de 124 millones de euros.

El primer quinto premio, 23112, ha caído también en el Carrefour de Armilla (Granada). Otro quinto, el 60649, ha sido uno de los más repartidos en Andalucía, con premios en Sevilla, Málaga, Cádiz y Roquetas de Mar. Finalmente, el Gordo de la Lotería de Navidad, el 79432, ha caído entre las provincias de León y Madrid.