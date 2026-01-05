La Lotería del Niño 2026 tiene un 37% más de probabilidades de premio que la de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026, que se celebra este martes 6 de enero, presenta mayores probabilidades de obtener algún tipo de premio en comparación con el Sorteo de Navidad del pasado 22 de diciembre de 2024. En concreto, las posibilidades de resultar agraciado aumentan un 37%, una cifra que convierte a este sorteo en una nueva oportunidad para quienes no tuvieron fortuna en el sorteo navideño.

La principal diferencia entre ambos sorteos reside en el número de reintegros que se reparten. Mientras que en la Lotería de Navidad únicamente se ofrece un reintegro, el Sorteo del Niño incorpora tres extracciones especiales de reintegro, lo que incrementa al 30% la probabilidad de recuperar íntegramente los 20 euros invertidos en el décimo. Esta característica convierte al sorteo del 6 de enero en un evento más accesible para los participantes, ya que casi cuatro de cada diez números del bombo resultan premiados de alguna forma.

Según los datos oficiales, en el Sorteo de Navidad de 2024 fueron agraciados un 15% de los participantes, incluyendo tanto premios como reintegros. De los 100.000 números que participaron en aquel bombo, 15.304 resultaron premiados. Por el contrario, en la Lotería del Niño la cifra asciende hasta 37.920 números premiados, lo que representa casi un 38% del total. De esta cantidad, 29.999 corresponden exclusivamente a reintegros, mientras que 7.921 números obtienen premios de mayor cuantía.

Probabilidades reales de ganar un premio en el Sorteo del Niño

Si se analizan las probabilidades excluyendo los reintegros del cálculo, el Sorteo del Niño ofrece un 7,82% de posibilidades de obtener algún premio, frente al 5,3% que presentaba la Lotería de Navidad. Esta diferencia porcentual, aunque pueda parecer pequeña, representa miles de décimos adicionales que resultan agraciados con cantidades que van desde los 40 euros hasta los 200.000 euros del primer premio.

En cuanto al primer premio o Gordo de la Lotería del Niño, las probabilidades son idénticas a las del sorteo navideño: una entre 100.000, lo que equivale al 0,00001% por cada décimo jugado. Esta misma probabilidad se aplica también al segundo y tercer premio del sorteo. Lo que cambia significativamente es la cuantía económica: mientras que el Gordo de Navidad reparte 400.000 euros al décimo, el primer premio del Niño otorga 200.000 euros, exactamente la mitad.

Distribución de premios y cuantías del sorteo de 2026

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 repartirá un total de 770 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que en la edición de 2024. Esta cifra, aunque inferior a los 2.590 millones que se distribuyeron en el Sorteo de Navidad, mantiene al sorteo del 6 de enero como uno de los más esperados del año. La emisión total asciende a 1.100 millones de euros, repartidos en 55 series de 100.000 billetes cada una, con un precio de 200 euros por billete completo o 20 euros por décimo.

El podio de premios principales está compuesto por el primer premio de 2 millones de euros por serie, que se traduce en 200.000 euros al décimo. El segundo premio reparte 750.000 euros por serie, equivalentes a 75.000 euros por décimo, mientras que el tercer premio otorga 250.000 euros a la serie, es decir, 25.000 euros por décimo. Estos tres premios principales constituyen el objetivo más deseado por los participantes, aunque las probabilidades de obtenerlos son muy reducidas.

Además de estos galardones principales, el sorteo incluye dos extracciones de cuatro cifras que reparten un total de 20 premios de 3.500 euros a la serie, lo que equivale a 350 euros por décimo para cada número que finalice con esas cuatro cifras. Asimismo, se realizan 14 extracciones de tres cifras que otorgan 1.400 premios de 100 euros al décimo para todos aquellos números que coincidan con estas terminaciones. Por último, cinco extracciones de dos cifras reparten 5.000 premios de 40 euros por décimo.

Premios por aproximación y centenas premiadas

Los premios por aproximación constituyen otro de los alicientes del Sorteo del Niño. Los números inmediatamente anterior y posterior al primer premio reciben 12.000 euros por serie, lo que se traduce en 1.200 euros al décimo. De manera similar, los números contiguos al segundo premio obtienen 610 euros por décimo. Estos premios por aproximación amplían las posibilidades de resultar agraciado, especialmente para quienes hayan adquirido décimos con numeraciones cercanas a los premios principales.

Los premios por centenas también forman parte del reparto tradicional del sorteo. Las centenas del primer, segundo y tercer premio reciben 1.000 euros por serie, equivalentes a 100 euros al décimo. Igualmente, los premios por terminaciones otorgan 100 euros al décimo ganador cuando las dos o tres últimas cifras del número coinciden con las del primer o segundo premio. Esta estructura de premios menores garantiza que un número elevado de participantes pueda ver recompensada su participación.

Los tres reintegros: clave del mayor porcentaje de premios

El elemento diferenciador que explica la mayor tasa de números premiados en el Sorteo del Niño son los tres reintegros que se ofrecen. El primero corresponde a los números cuya última cifra coincida con la del primer premio. Los otros dos reintegros se determinan mediante dos extracciones especiales independientes de una sola cifra. Todos los décimos cuya última cifra coincida con cualquiera de estas tres cifras premiadas recuperan íntegramente los 20 euros invertidos.

Esta mecánica de tres reintegros explica que el 30% de los números participantes obtengan al menos la devolución del importe jugado. Se trata de una característica que diferencia claramente al Sorteo del Niño de otros sorteos extraordinarios y que contribuye a mantener el interés de los participantes año tras año, especialmente entre aquellos que no resultaron agraciados en el Sorteo de Navidad.

Cómo comprobar los resultados del Sorteo del Niño 2026

Desde el mismo momento en que comience el sorteo este 6 de enero, los participantes podrán comprobar si sus décimos han resultado premiados a través de diversos comprobadores oficiales y a través de esta misma página web. Para verificar si un número ha sido agraciado, únicamente es necesario introducir el número del décimo y la cantidad jugada en el comprobador correspondiente. De esta forma, se puede conocer de manera inmediata si se ha obtenido alguno de los premios del Sorteo del Niño.

El proceso de comprobación de décimos resulta sencillo y accesible desde dispositivos móviles, tabletas u ordenadores. Los comprobadores oficiales permiten introducir múltiples números simultáneamente, lo que facilita la verificación para quienes hayan adquirido varios décimos o participaciones. Además, estos sistemas actualizan la información en tiempo real a medida que se extraen las bolas del bombo, permitiendo seguir el desarrollo del sorteo de forma instantánea.

Qué es la Lotería del Niño y su tradición en España

La Lotería del Niño es uno de los sorteos extraordinarios más antiguos y populares de España, celebrándose tradicionalmente cada 6 de enero, coincidiendo con la festividad de la Epifanía del Señor o Día de Reyes. Su denominación hace referencia precisamente a esta fecha religiosa, aunque popularmente se conoce simplemente como 'El Niño'. Este sorteo se ha consolidado como la segunda cita más importante del calendario de Loterías y Apuestas del Estado, únicamente superado por el Sorteo Extraordinario de Navidad.

La tradición de este sorteo se remonta a finales del siglo XIX, aunque su configuración actual y su celebración en la fecha del 6 de enero se establecieron de manera definitiva a lo largo del siglo XX. Para muchos españoles, el Sorteo del Niño representa una segunda oportunidad después del sorteo navideño, una última posibilidad de comenzar el año con un premio que permita afrontar los meses venideros con mayor tranquilidad económica.

¿Por qué el Sorteo del Niño reparte menos dinero que el de Navidad?

La diferencia en el montante total repartido entre ambos sorteos responde a criterios de organización y tradición. El Sorteo de Navidad, con más de dos siglos de historia, constituye el evento de lotería más importante no solo de España, sino de todo el mundo por el volumen de premios que distribuye. Su emisión es significativamente mayor, con 180 series frente a las 55 del Sorteo del Niño, lo que explica la diferencia de más de 1.800 millones de euros entre ambos.

Sin embargo, el menor volumen de premios del Niño no implica que sea menos atractivo para los participantes. Como se ha explicado, las probabilidades de resultar agraciado son superiores, y el precio del décimo es idéntico en ambos casos: 20 euros. Además, para muchas personas resulta más accesible económicamente participar en el Sorteo del Niño, especialmente después del desembolso económico que suponen las fiestas navideñas.

¿Cuántos números diferentes participan en el Sorteo del Niño?

En el Sorteo del Niño participan un total de 100.000 números diferentes, desde el 00000 hasta el 99999. Esta característica es idéntica a la del Sorteo de Navidad. Cada uno de estos números se emite en 55 series, lo que significa que existen 55 décimos de cada número. Por tanto, el número total de décimos en circulación asciende a 5,5 millones, aunque no todos llegan a venderse necesariamente.

Esta estructura garantiza que las probabilidades de cada número son idénticas, independientemente de su numeración. No existen números con más posibilidades que otros, ya que todos participan en igualdad de condiciones en el bombo del sorteo. Las creencias populares sobre números "de la suerte" o terminaciones especiales carecen de fundamento matemático, aunque forman parte de la tradición y el folclore asociado a estos sorteos.

¿Se puede jugar online a la Lotería del Niño?

Desde hace varios años, Loterías y Apuestas del Estado ofrece la posibilidad de adquirir décimos online a través de su página web oficial y de su aplicación móvil. Este servicio permite a los usuarios comprar participaciones para el Sorteo del Niño sin necesidad de acudir físicamente a una administración de lotería, lo que resulta especialmente útil para personas que residen fuera de España o que tienen dificultades de movilidad.

El proceso de compra online es seguro y está plenamente regulado por el organismo oficial. Los décimos adquiridos por internet tienen exactamente la misma validez que los comprados en administraciones físicas, y los premios se abonan automáticamente en la cuenta del usuario registrado. No obstante, muchos españoles mantienen la tradición de acudir personalmente a su administración de confianza para adquirir sus décimos, considerando esta práctica parte del ritual asociado a la participación en estos sorteos.