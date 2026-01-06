Mapa con todos los premios de la Lotería de El Niño 2026

La ilusión se reparte por toda España. El Sorteo Extraordinario de El Niño 2026, celebrado este martes 6 de enero, vuelve a dejar millones de euros en premios y miles de historias de alegría a lo largo del país.

A través de este mapa interactivo en tiempo real, puedes seguir dónde ha caído cada premio, desde los tres grandes premios hasta las terminaciones y reintegros que reparten pellizcos por toda la geografía española. Aquí puedes comprobar qué localidades han sido agraciadas. Los puntos se actualizan conforme avanza el sorteo: cada marcador señala el número premiado, el tipo de premio y la administración o población donde se ha vendido.

El mapa interactivo de España de El Niño 2026 permite ubicar de un vistazo dónde han caído no solo el primer premio, sino también los demás grandes premios del sorteo. Para acompañar esa consulta, el histórico de poblaciones agraciadas con el primer premio (recopilado hasta 2025) aporta una referencia útil: señala qué ciudades se repiten más veces cuando se mira el premio mayor a lo largo de las décadas.

Ese repaso deja un patrón bastante nítido. La repetición se concentra en grandes capitales y en algunos polos urbanos muy concretos. No es un mapa uniforme de la suerte, sino una fotografía de largo recorrido en la que pesan —por pura recurrencia— los lugares que más veces aparecen vinculados al primer premio de El Niño.

Las ciudades que más repiten en el primer premio

En el ranking nacional del histórico, Madrid encabeza el listado con 43 primeras veces vinculadas al primer premio. Muy cerca figura Barcelona, con 38. A partir de ahí se abre un segundo escalón que ya marca distancias: Bilbao suma 18 y Valencia, 16.

En un nivel posterior, el bloque sigue siendo significativo: Sevilla alcanza 11 apariciones del primer premio y San Sebastián figura con 9. Después, aparecen ciudades con repetición media-alta, como Palma y Zaragoza, ambas con 7.

Sevilla en el top nacional y el bloque andaluz más repetido

En clave andaluza, el dato más destacado del ranking es que Sevilla no solo lidera dentro de la comunidad, sino que además se cuela entre las primeras posiciones de España. Esas 11 apariciones la colocan por delante de muchas capitales y la convierten en uno de los nombres fijos cuando se habla de ciudades recurrentes del primer premio de El Niño.

Tras Sevilla aparece un grupo que sostiene buena parte del peso histórico andaluz en el primer premio: Málaga y Granada registran 6 cada una, y Jerez de la Frontera también suma 6. Ese bloque —Sevilla por un lado y Málaga, Granada y Jerez por otro— ayuda a leer el mapa con una referencia clara cuando se contrasta lo que ocurre en 2026 con lo que recoge el histórico.

En Andalucía, el desglose provincial incluye varios ejemplos más allá de los grandes núcleos.

En Almería (ciudad), el histórico recoge 3 primeras, además de otros municipios almerienses que figuran en el listado. En Jaén, la capital aparece con 3 y también se citan otras localidades. Cádiz (ciudad) figura con 2, mientras que Algeciras suma 3. En Córdoba, la capital aparece con 2. Huelva, por su parte, figura con 1.

Y en la provincia de Sevilla, además del dato de la capital, el histórico incorpora otras localidades que han tenido “su” primer premio en algún momento: Cazalla de la Sierra, Coria del Río, La Roda de Andalucía, Morón de la Frontera y Utrera. Con esa lista en mente, el mapa interactivo de El Niño 2026 se entiende mejor como una herramienta de consulta: permite localizar los grandes premios del sorteo, mientras el histórico del primer premio aporta perspectiva sobre qué ciudades aparecen más veces cuando se mira hacia atrás.