Todo lo que necesitas saber sobre el Sorteo de El Niño 2026: premios, números y probabilidades

Tras la Lotería de Navidad, el Sorteo Extraordinario del Niño se erige como una segunda oportunidad de que la suerte nos sonría en forma de miles de euros. Si su antecesor marca el comienzo del periodo navideño, este evento se ha convertido en la tradición que cada 6 de enero pone el broche de oro a las fiestas, cerrando así el ciclo de celebraciones decembrinas con una nueva ilusión por ganar uno de los múltiples premios que ofrece este histórico sorteo.

El Sorteo del Niño ya se conocía popularmente por su denominación actual en el siglo XIX, aunque su institucionalización como evento de referencia nacional ha sido progresiva a lo largo de las décadas. No fue hasta 1941 cuando adoptó este nombre de forma oficial, consolidándose como una de las citas ineludibles del calendario español. A modo de curiosidad, hasta 1999 se celebraba el 5 de enero, pero desde entonces se trasladó al día 6, coincidiendo exactamente con la festividad de los Reyes Magos, lo que ha permitido que millones de españoles cierren sus vacaciones navideñas con la esperanza puesta en un número ganador.

La historia de este sorteo se remonta a más de siglo y medio, cuando comenzó a celebrarse de manera irregular hasta que fue ganando popularidad entre la población. A lo largo de los años, el Sorteo del Niño ha vivido diferentes modificaciones tanto en su fecha de celebración como en su mecánica y cuantía de premios, adaptándose a las distintas épocas y necesidades de los españoles. La tradición de comprar décimos para este sorteo se ha transmitido de generación en generación, convirtiéndose en un ritual familiar que marca el final de las festividades.

770 millones en premios repartidos

El Sorteo del Niño repartirá 770 millones de euros en premios por segundo año consecutivo, consolidando así una de las cifras más elevadas de su historia reciente. Esta dotación económica sitúa al sorteo como uno de los más generosos del año en España, solo por detrás de la Lotería de Navidad. Con una emisión de 55 series de cada número, la cantidad total de décimos disponibles permite que millones de ciudadanos participen en este evento tan esperado.

Los décimos se podrán adquirir hasta dos horas antes del comienzo del sorteo, tanto en las administraciones de lotería físicas repartidas por toda la geografía española como a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, que ha facilitado enormemente el acceso a la compra de billetes para aquellos que prefieren realizar sus gestiones de manera telemática. Se emiten 100.000 números diferentes y cada décimo cuesta 20 euros, una cifra que no varía con respecto a la Lotería de Navidad, manteniendo así la coherencia en los precios de los grandes sorteos extraordinarios.

El sorteo tiene lugar el 6 de enero a las 12:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, situado en Madrid. Como es tradición, el evento será retransmitido en directo por diversos medios de comunicación, permitiendo que millones de españoles puedan seguir minuto a minuto el desarrollo del sorteo y comprobar si sus números han resultado agraciados. La ceremonia cuenta con la participación de los alumnos del Colegio de San Ildefonso, quienes con su característico canto anuncian los números premiados.

Sistema de bombos y mecánica

Hasta 1965 se utilizaba el sistema Antiguo o Tradicional, que consistía en un bombo para números y otro para premios, una mecánica que resultaba más sencilla pero menos ágil. Desde 1966 rige el sistema Moderno o de Bombos Múltiples, con cinco bombos que designan las unidades, decenas, centenas, decenas de millar y unidades de millar, respectivamente. Este cambio supuso una modernización significativa del sorteo, permitiendo una mayor rapidez en el desarrollo del mismo y reduciendo considerablemente el tiempo necesario para completar todas las extracciones.

El sistema de bombos múltiples ha demostrado ser más eficiente y transparente, garantizando la aleatoriedad absoluta de los resultados. Cada bombo funciona de manera independiente y está supervisado por notarios públicos que certifican la legalidad y transparencia del proceso. La mecánica actual permite que el sorteo se desarrolle en aproximadamente tres horas, frente a las jornadas completas que podían requerir los sistemas anteriores cuando los sorteos eran especialmente complejos.

Los tres grandes premios principales

El Sorteo reparte tres grandes premios que concentran la mayor parte de la atención mediática y de los apostantes. El Primero, dotado con 2 millones de euros a la serie y 200.000 euros por décimo, representa el galardón más codiciado del sorteo. Este premio es el que más cambia vidas, permitiendo a los agraciados realizar proyectos que de otra manera resultarían inalcanzables, desde la compra de viviendas hasta la apertura de negocios o simplemente asegurar el futuro financiero de toda la familia.

El Segundo Premio otorga 750.000 euros por serie y 75.000 euros por décimo, una cantidad igualmente significativa que permite resolver problemas económicos importantes o realizar inversiones de envergadura. El Tercer Premio distribuye 250.000 euros por serie y 25.000 euros por décimo, cerrando el podio de los premios principales pero ofreciendo igualmente una suma muy considerable que puede marcar una diferencia sustancial en la economía familiar de los premiados.

Cada uno de estos tres grandes premios tiene asociados múltiples premios complementarios a través de las aproximaciones y las centenas, lo que amplía notablemente el número de agraciados. Esta estructura piramidal de premios garantiza que no solo unos pocos números resulten beneficiados, sino que exista una distribución más amplia de la suerte entre los participantes, incrementando así las posibilidades de que más hogares españoles celebren algún tipo de premio.

Mayor probabilidad de premiar

Si bien los premios de la Lotería de Navidad son más cuantiosos en sus categorías superiores, en el Sorteo del Niño existen el doble de probabilidades de llevarse cualquier premio, alcanzando un 37,82% de posibilidades. Esta cifra se debe a que existe un mayor número de premios pequeños gracias a las extracciones especiales, aproximaciones y reintegros, lo que convierte a este sorteo en una opción especialmente atractiva para quienes buscan maximizar sus opciones de obtener algún tipo de retorno económico.

La distribución de premios está diseñada para que una gran cantidad de números resulten premiados de alguna forma, aunque sea con cantidades modestas. Esta filosofía responde a la voluntad de Loterías y Apuestas del Estado de mantener viva la ilusión entre el mayor número posible de participantes, evitando que el sorteo se perciba como un evento en el que solo unos pocos privilegiados obtienen beneficio. El reparto más democrático de premios ha contribuido significativamente a la popularidad creciente del Sorteo del Niño en las últimas décadas.

Extracciones especiales del sorteo

Las extracciones especiales constituyen una de las particularidades más destacadas del Sorteo del Niño, diferenciándolo notablemente de otros sorteos ordinarios. Se realizan dos extracciones de 4 cifras, por las que se reparten 20 premios de 3.500 euros cada uno, lo que equivale a 350 euros por décimo, para cada número que coincida con esa terminación de cuatro dígitos. Esta categoría permite que números que no han obtenido los premios principales puedan resultar igualmente agraciados con cantidades significativas.

Además, se llevan a cabo 14 extracciones de 3 cifras, que hacen un total de 1.400 premios de 1.000 euros cada uno, correspondiendo 100 euros por décimo para todos los números que tengan esa terminación de tres cifras. Esta multiplicidad de extracciones especiales amplía enormemente el espectro de números premiados, permitiendo que la alegría se extienda por múltiples rincones de la geografía española cuando se anuncian estas terminaciones agraciadas.

Finalmente, se realizan 5 extracciones de 2 cifras que repartirán 5.000 premios de 400 euros cada uno, lo que supone 40 euros por décimo para cada doble terminación que coincida. Estas extracciones de dos cifras son las que mayor número de agraciados generan, ya que estadísticamente una de cada cien personas que hayan adquirido un décimo resultará beneficiada por alguna de estas terminaciones, lo que contribuye a mantener alta la ilusión incluso entre quienes no han conseguido los premios mayores.

Aproximaciones a los premios gordos

El sistema de aproximaciones es otro de los elementos distintivos del Sorteo del Niño, permitiendo que números muy cercanos a los premiados principales también obtengan recompensas. Se otorgan 2 premios para el número anterior y posterior al primer premio, con una dotación de 12.000 euros cada uno, equivalentes a 1.200 euros por décimo. Esta cercanía con el número ganador convierte la decepción inicial en una alegría considerable, ya que la cuantía sigue siendo muy significativa.

Del mismo modo, se conceden 2 premios para el número anterior y posterior al segundo premio, dotados con 6.100 euros cada uno, lo que representa 610 euros por décimo. Estas aproximaciones reconocen que estar a solo una unidad del premio mayor supone una cercanía extraordinaria que merece algún tipo de reconocimiento económico, manteniendo así la motivación de los participantes que han estado muy cerca de conseguir los galardones principales.

Además de las aproximaciones directas por número consecutivo, existen múltiples premios por coincidencia de centenas. Se entregan 99 premios por las tres primeras cifras iguales al primer premio, con una dotación de 1.000 euros cada uno, equivalentes a 100 euros por décimo. Esta misma estructura se repite para las centenas iguales al segundo y tercer premio, generando un total de 297 premios adicionales solo por esta categoría de coincidencias parciales con los números principales.

Igualmente relevantes son los 99 premios otorgados por las tres últimas centenas iguales al primer premio, también dotados con 1.000 euros cada uno. Este patrón se replica para las tres últimas centenas del segundo y tercer premio, sumando otros 297 premios. Por último, se distribuyen 999 premios por las dos últimas cifras iguales al primer premio, cada uno de 1.000 euros, lo que representa 100 euros por décimo y constituye una de las categorías con mayor número de agraciados del sorteo.

Sistema de reintegros del sorteo

Los reintegros representan la última red de seguridad para los participantes del Sorteo del Niño, permitiendo que al menos recuperen parte de la inversión realizada. Se conceden 9.999 reintegros por la última cifra del primer premio, lo que significa que todos los décimos cuyo número termine en la misma cifra que el gordo recuperarán los 20 euros invertidos en la compra del billete.

Adicionalmente, se otorgan 10.000 reintegros para los billetes acabados en la última cifra de la primera extracción especial, y otros 10.000 reintegros para los billetes acabados en la última cifra de la segunda extracción especial. Este sistema triple de reintegros garantiza que aproximadamente el 30% de todos los décimos emitidos recuperen al menos la inversión inicial, lo que convierte al Sorteo del Niño en uno de los más generosos en este aspecto dentro del panorama de las loterías españolas.

La existencia de estos reintegros múltiples ha sido especialmente valorada por los participantes habituales, quienes consideran que reduce significativamente el riesgo de la apuesta. Esta característica diferenciadora ha contribuido a consolidar la popularidad del sorteo entre sectores más amplios de la población, incluidos aquellos que habitualmente no participan en juegos de azar pero que ven en el Sorteo del Niño una oportunidad con un equilibrio favorable entre riesgo y posible recompensa.

Plazos para cobrar los premios

Los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño podrán cobrarse en un plazo de tres meses contados a partir del día siguiente a la celebración del sorteo, es decir, desde el 7 de enero hasta el 7 de abril de 2025. Este periodo está establecido por ley y es improrrogable, por lo que resulta fundamental que los agraciados no dejen pasar el tiempo y procedan al cobro de sus premios dentro de este marco temporal para no perder sus derechos sobre las cantidades ganadas.

Para premios inferiores a 2.000 euros, los agraciados pueden acudir a cualquier punto de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado distribuidos por toda España. El cobro puede realizarse en metálico o a través de Bizum, facilitando así las opciones de pago y adaptándose a las preferencias de los ganadores. Las administraciones de lotería están perfectamente habilitadas para realizar estos pagos de manera inmediata, sin necesidad de trámites adicionales más allá de la presentación del décimo premiado en perfecto estado.

Sin embargo, es obligatorio acudir a las entidades financieras autorizadas, concretamente BBVA y CaixaBank, para canjear los premios superiores a 2.000 euros. Existen aproximadamente 6.000 sucursales en todo el país que colaboran en la prestación de este servicio, garantizando que prácticamente en cualquier localidad española exista al menos un punto de cobro accesible para los grandes premiados. Esta red amplia de oficinas bancarias facilita enormemente el proceso, evitando desplazamientos innecesarios.

Los premios se abonarán mediante cheques o transferencias bancarias, sin comisiones y de forma inmediata una vez verificada la autenticidad del décimo y completados los trámites de identificación del ganador. Para los décimos adquiridos a través del canal en línea oficial de Loterías y Apuestas del Estado, el proceso es aún más sencillo, ya que los premios mayores se abonarán por transferencia directa a la cuenta bancaria comunicada por el ganador en su cuenta de Juego, mientras que los premios menores se ingresarán automáticamente en dicha cuenta tras la celebración del sorteo.

Tributación de los premios obtenidos

En el caso de los premios superiores a los 40.000 euros, los primeros 40.000 euros estarán exentos de impuestos, pero el resto está sometido a un gravamen del 20% que se aplica de manera automática en el momento del cobro. Esta tributación especial sobre premios de loterías y apuestas fue establecida hace años como una forma de incrementar la recaudación fiscal del Estado, afectando únicamente a las cuantías más elevadas y respetando una franja de exención que permite proteger los premios de menor cuantía.

Por tanto, solo deberán realizar el pago correspondiente a Hacienda aquellos agraciados que ganen el primer o segundo premio del sorteo, ya que son los únicos que superan claramente el umbral de los 40.000 euros establecido. Para el primer premio, el ganador recibirá 168.000 euros netos por décimo, mientras que 32.000 euros serán retenidos por Hacienda en el momento del cobro, aplicándose el 20% sobre los 160.000 euros que exceden el mínimo exento.

En el caso del segundo premio, el agraciado percibirá 68.000 euros netos por décimo, y Hacienda retendrá 7.000 euros en concepto de gravamen fiscal. Esta retención se realiza de forma automática por parte de las entidades pagadoras, de modo que el premiado recibe directamente la cantidad neta sin necesidad de realizar posteriormente ninguna declaración adicional ni trámite complementario ante la Agencia Tributaria, simplificando enormemente el proceso para los ganadores.

El tercer premio y todos los demás galardones del sorteo quedan por debajo del umbral de 40.000 euros, por lo que están completamente exentos de tributación. Los agraciados con estos premios recibirán íntegramente la totalidad de la cantidad correspondiente sin ningún tipo de retención fiscal, lo que resulta especialmente atractivo para la mayoría de participantes que aspiran a obtener premios de cuantía media. Esta estructura fiscal ha sido diseñada para equilibrar la recaudación del Estado con el mantenimiento del atractivo del sorteo entre la población general.