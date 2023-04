Nominan a un premio nacional a una gata por salvar a su dueña

En Reino Unido existe el Premio Nacional del Gato que se celebra cada año y está organizado por la organización benéfica Cats Protection. En ellos se premia a los mejores gatos de compañía de todo el país en diferentes categorías, como el gato más bonito, el gato más divertido, el gato más amigable, el gato más en forma y el gato más valiente, entre otros.

Y ahora Willow, una gata que vive con Amanda y Ray en Prescot (Inglaterra), ha sido nominada para estos premios cuando salvó a su dueña en el momento que perdió el conocimiento. La gata dio la voz de alarma cuando Amanda, que es diabética, se desmayó. Tal y como informaba su marido a AP, el animal le avisó de que algo no andaba bien: "Cuando me desperté, puse mi mano hacia abajo y ella estaba mordiendo mis manos, mis dedos mis manos. Me levanté, fui hacia la puerta, y cuando llegué Willow corrió hasta la mitad. No dejaba de mirarme a mí y a las escaleras, así que la seguí. Cuando doblé la esquina entró corriendo, saltó sobre la cama, y vi que Amanda estaba desplomada. Y no respondía".

Ahora, Amanda está muy agradecida con su mascota: "La quiero más que nunca, no puedo agradecérselo lo suficiente, y ella es el mundo para mí".

Los gatos son animales muy sensibles y pueden percibir cambios en el estado de ánimo y la salud de sus dueños. A menudo pueden notar cambios sutiles en el comportamiento, la postura, el tono de voz y la expresión facial de sus dueños. Además, los gatos tienen un sentido del olfato muy agudo, lo que les permite detectar cambios en el olor corporal de sus dueños, que pueden estar relacionados con cambios en la salud física o emocional.

De hecho, algunos estudios han demostrado que los gatos pueden detectar enfermedades como el cáncer y la diabetes en sus dueños a través de su sentido del olfato. También se ha demostrado que los gatos pueden ser muy afectuosos y solidarios con sus dueños cuando están enfermos o tristes, y pueden buscar consolarlos a su manera, como acurrucarse con ellos, ronronear o frotarse contra ellos.